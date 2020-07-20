2020-07-20T13:35:41+03:00
Политика

В Кремле рассказали, как россиян будут прививать от коронавируса

А также объяснили, почему Владимир Путин еще не получил заветную вакцину
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
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Пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову пришлось комментировать сообщения агентства «Блумберг» о том, что вся российская элита еще в апреле получила прививки вакцины от коронавируса.Пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову пришлось комментировать сообщения агентства «Блумберг» о том, что вся российская элита еще в апреле получила прививки вакцины от коронавируса.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову пришлось комментировать сообщения агентства «Блумберг» о том, что вся российская элита еще в апреле получила прививки вакцины от коронавируса.

- В России на выходе, действительно, несколько вакцин, и об этом наши медицинские власти не раз сообщали, - сказал Песков. - Некоторые стадии уже завершились, есть весьма обнадеживающие результаты экспериментального использования. Вместе с тем нет ни одной вакцины, которая бы завершила полный этап тестирования. Поэтому еще рано говорить о вакцинации, нужно дождаться официального утверждения этой вакцины. Только после этого она может поступить для массовой вакцинации.

Испытания вакцины от COVID-19 завершены.Об этом Министерство обороны сообщило в понедельник

Он подтвердил, что слышал сообщение главы РФПИ Кирилла Дмитриева, который рассказал, что сделал себе экспериментальную прививку вакцины, в разработке которой участвует его организация.

- Добровольцы есть, которые испытывают, но я кроме Дмитриева ни о ком не знаю, - сказал Песков. - Мне прививка особо не нужна, потому что я переболел.

На вопрос «Получал ли Путин вакцину?» спикер Кремля ответил отрицательно.

- Главе государства, наверное, не совсем хорошо не сертифицированную вакцину употреблять, - сказал Песков.

Коронавирус: мифы и реальность.Чем коронавирус дальше, тем больше вокруг него правды и домыслов. Мы постарались разобраться с основными мифами о пандемии Covid-19

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ИСТОЧНИК KP.RU

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