Биография Михаила Дегтярева: что известно о политике

Дегтярев родился 10 июля 1981 года в городе Куйбышев (теперь Самара). Оба родителя - врачи, но Михаил с самого детства заявлял, что не пойдет по их стопам. Очень активный с самых ранних лет, серьезно занимался фехтованием, не раз становился чемпионом Самары и области. Но, кроме спорта, интересовался инженерным творчеством, потому и пошел учиться в Самарский международный аэрокосмический лицей, а после его окончания с отличием - в Самарский государственный аэрокосмический университет на факультет двигателей летательных аппаратов. Но параллельно осваивал специальность менеджера в этом же вузе. После были еще вузы, в том числе РАНХиГС. Своим образованием Дегтярев занимается и по сей день и буквально летом этого года получил степень доктора юридических наук. А в 2021, по его собственному заявлению, планирует полет в космос. «У нас есть частное предприятие «КосмоКурс», которое поддержал «Роскосмос».И я там заявился первым летчиком – космонавтом. Это будет небольшой полет в 2021 году, небольшая научная программа, которую мы уже начали прорабатывать с исполнительным директором по пилотируемым космическим программам госкорпорации «Роскосмос» Сергеем Крикалевым».

Свободно владеет английским, женат, четверо детей.

Михаил Дегтярев на акции 'Модный ответ - санкциям нет!' на Пушкинской площадиФото: Евгения ГУСЕВА

ПОЛИТИЧЕСКАЯ КАРЬЕРА И ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ

Она началась у Дегтярева очень рано. С 2009 года состоит в кадровом резерве Президента России. Был депутатом Городской Самарской и Губернской дум. В партии ЛДПР с декабря 2005 года, до этого был членом “Единой России”.

В 32 года он уже стал депутатом ГосДумы от своей области, переехал жить в в Москву. С 2016 занимает пост председателя Комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. До этого был зампредседателя комитета по науке и наукоемким технологиям.

Прославился своими законодательными инициативами. Например, предлагал ввести ГОСТ на Деда Мороза и Снегурочку. Чтобы сохранить правильный образ волшебных персонажей для потомков. Также в 2013 году заявлял инициативу запретить доллары. Потому что “Американская валюта держится на одном лишь честном слове. Будущее ее печально”. По задумке Дегтярева россияне должны были сдать все доллары государству в течении двух лет. А еще предлагал ввести для женщин два оплачиваемых выходных дня в месяц в критические дни. А гомосексуалистам запретить сдавать донорскую кровь. Как вы понимаете, ни один из этих законопроектов в реальный закон не перерос.

В должности зампреда комитета по науке ГосДумы участвовал над разработкой и принятием законопроекта о реформе образования и реформе государственной академии наук. В целом за 9 лет в Госдуме Дегтярев выступил соавтором 158 законодательных инициатив и поправок к проектам федеральных законов. В настоящий момент в его профильном комитете на разработке 14 законопроектов, в том числе “О туризме” и об электронных визах для иностранных граждан, Дважды его кандидатуру лидер ЛДПР Михаил Жириновский выдвигал на выборы мэра Москвы.

Активно занимался помощью соотечественникам на Донбассе, за что внесен в санкционные списки Евросоюза, Австралии и Канады. А Верховный суд Украины внес его в список лиц, ответственных за арест Надежды Савченко.

Москва. Депутат Михаил Дегтярев с ручным пулеметом, разработанным его однофамильцем во время турнира по стрельбе в тире на Поклонной горе.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

ДОХОДЫ

В декларации о доходах за 2018 году у Михаила Дегтярева значится цифра 4 813 482 рубля. Из собственности только один автомобиль. Жилье служебное. Супруга Дегтярева Галина учредитель сети самарских магазинов для будущих мам “Пузико”. Ее годовой доход около 500 000 рублей.