2020-07-20T13:05:09+03:00
Политика

Мишустин заявил, что борьба с несанкционированными свалками будет вестись по всей России

Но пока деньги на их ликвидацию получат 6 регионов
Елена КРИВЯКИНА@ElenaKrivyakina
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Премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства о выделении 3,5 миллиардов рублей на ликвидацию несанкционированных свалок. Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАССПремьер Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства о выделении 3,5 миллиардов рублей на ликвидацию несанкционированных свалок. Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС
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Премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства о выделении 3,5 миллиардов рублей на ликвидацию несанкционированных свалок. Деньги получат шесть регионов: Северная Осетия, Татарстан, Тверская, Липецкая, Тульская и Нижегородская области. Деньги будут выделяться в течение трех лет. Уже до конца этого года регионам будет перечислено свыше 1 миллиарда рублей.

- Такая же работа идет и в Московской области, где готовят к рекультивации четыре крупных мусорных полигона. На эти цели в рамках федерального проекта «Чистая страна» запланировано более 2,5 миллиарда рублей. Мы будем продолжать такую работу по всей стране, - сообщил премьер Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями в понедельник.

Мишустин также рассказал, что правительство выделит 10 миллиардов рублей, чтобы аграрии могли получить отсрочку по уплате кредитов. 4 миллиарда рублей будут выделены в этом году, еще 6 миллиардов - в следующем.

- В первую очередь речь идет о краткосрочных, до одного года, льготных кредитах для малого агробизнеса, срок которых истекает уже в этом году, - пояснил премьер.

Кредит можно будет продлить и получить отсрочку по начисленным процентам.

На совещании также обсуждали борьбу с лесными пожарами. Как рассказала вице-премьер Виктория Абрамченко, с начала года в России возникло более 9 тысяч лесных пожаров. 80 процентов из них - на Дальнем Востоке.

Из-за лесных пожаров режим ЧС сейчас введен в Ханты-Мансийском округе, Якутии и Красноярском крае. По словам Абрамченко, главной причиной пожаров стала аномальная жара и грозы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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