2020-07-20T13:28:21+03:00
Политика

Эдуард Басурин: Если бы у нас не было российских паспортов - обстрелов было бы больше

Представитель командования ДНР рассказал нашему обозревателю Александру Гамову - почему нельзя отказываться от минских соглашений
Александр ГАМОВ@gamov1
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Заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард БасуринЗаместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард БасуринФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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- Эдуард Александрович! Вчера смотрел ваш репортаж со Сладковым на ГТК «Россия». Стреляли... Душа болит – как там у вас сегодня?

- Спокойно, в принципе.

- В эти дни было обострение, увеличилось количество обстрелов?

- Я бы не сказал, что очень много прилетело с той стороны.

- По крайней мере, жутковатая картина, что окраины Донецка обстреливали.

Эдуард Басурин: «Если бы у нас не было российских паспортов - обстрелов было бы больше»

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- У нас окраины Донецка периодически обстреливают. Просто не страдали люди, ранений не было и разрушений, а так… - все время обстреливают окраины.

- Это все сопоставимо с каким периодом войны?

- То, что сейчас, - я не могу никак это сравнить с чем-либо. Потому что это происходит каждый день.

- А вот недавняя вылазка диверсантов - почему такая глупая? Ведь всем понятно, что там минные поля, что там все заминировано. Чем объяснить эту провокацию? Нужен был шум, что ли?

- Я думаю, самоуверенность, что могут пройти минные поля незамеченными. Они якобы лучше подготовлены, чем мы. Я думаю, в этом проблема.

- А вот этот шум, который начался в Киеве, что - мирных медиков там…

- Вы же поймите, а что им остается делать, если они зашли в серую зону, в которой находиться не должны? Как они должны были реагировать? Они начали сказки различные рассказывать.

- Все-таки Минск-2 держит ситуацию? Нам надеяться на минские договоренности? Нам надеяться на то, что Меркель нас поддержала в разговоре с Путиным? И Макрон, в принципе, поддерживает. Или Киев все эти минские соглашения похоронил?

- Давайте по очереди. Меркель все время поддерживает Минск. Но полностью его (то есть - соглашения. - А.Г.) не выполняет сама. Если так взять...

Там они (те, кто подписал соглашение. - А.Г.) многие обязательства на себя брали, но Германия ничего не сделала.

А по поводу того, сдерживает ли? (Минск - украинскую сторону. - А.Г.) Я считаю, что данный момент все-таки - и Минск, и нормандский формат, - они сдерживают агрессию Украины по отношению к республикам (ДНР и ЛНР. - А.Г.). Если бы не это, агрессия против нас была бы намного жестче.

- То есть, Владимир Путин правильно говорит, что это - возможность как-то сдержать ситуацию.

- Давайте так: не единственная, а одна из основных возможностей.

- За поправки в Конституцию России голосовало очень много народа с Донбасса с российскими паспортами... (По неофициальным данным, несколько сотен тысяч.)

- В первую очередь, это подтверждение того, что люди, которые получили российские паспорта, - им небезразлична собственная судьба и судьба России. Поэтому они, в дни голосования, ехали в Россию, выражали свое волеизъявление.

Я считаю, это очень положительный факт. И он лишний раз подтверждает, что российские паспорта раздаются не просто так.

- А это как-то держит ситуацию, поддерживает дух?

- Трудно сказать. Я думаю, что получение российских паспортов тоже в какой-то степени сдерживает агрессию Украины по отношению к республикам. Потому что это уже не граждане Украины, это граждане России. И Россия обязана будет реагировать в случае, если начнется убийство российских граждан. И Украина это понимает.

- У вас тоже российский паспорт?

- Да, у меня тоже российский паспорт.

- Вы голосовали? Или у вас, как всегда, не было времени?

- Я не выезжал, у меня дел хватало. Но кто хотел выезжать – пожалуйста, никто никому не мешал. Знаю, что люди ездили, голосовали.

- Как там с коронавирусом у вас?

- В принципе, можно сказать, что у нас ограничительных мер больших нет. Единственное, что - массовые мероприятия запрещены, их не проводят. А в остальном все нормально работает.

С Украиной, откуда идет вспышка, у нас сейчас очень жесткий контроль. Поэтому распространения коронавируса у нас нет такого большого.

- 1 сентября ваши медики разрешат проводить в школах линейки?

- Трудно сказать. Никто не знает, как будет ситуация развиваться дальше с пандемией.

- Да, и ещё! Розы цветут в Донецке?

- Конечно, цветут. За ними ухаживают. И при этой жаре поливают. Все хорошо...

ИСТОЧНИК KP.RU

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