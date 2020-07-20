2020-07-20T14:22:26+03:00
Звезды

Впервые после развода Тата Бондарчук показала нового возлюбленного

Избранником бывшей жены сына Федора Бондарчука стал 29-летний музыкант
Ольга ЛИБГАРДТ
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Татиана Бондарчук - бывшая супруга Сергея Бондарчука.Татиана Бондарчук - бывшая супруга Сергея Бондарчука.Фото: Борис КУДРЯВОВ
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Тата Бондарчук перестала скрывать нового возлюбленного. Впервые с момента развода бывшая супруга сына Федора Бондарчука явила свету 29-летнего питерского музыканта Филиппа Фролова.

В блоге 30-летняя Тата Бондарчук опубликовала фото с новым избранником. Экс-жена Сергея Бондарчука трогательно поздравила Филиппа Фролова с 29-летием. "С днем рождения, мой!", - подписала снимок звезда.

Тата Бондарчук с супругом Сергеем. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Тата Бондарчук с супругом Сергеем.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В кадре она и именинник позируют в обнимку на лужайке.Судя по всему снимок сделан во время празднования Дня рождения молодого человека. О Филиппе известно не так много. Он из спортивной семьи. Его отец - Кирилл Фролов профессионально занимается парусным спортом, а младший брат - горнолыжным спортом.

tatamamiktatamamik
С Днем рождения, мой
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Поклонники поспешили порадоваться за Тату. Они пожелали ей счастья и любви. К слову, как долго Бондарчук состоит в отношениях с музыкантом, пока неизвестно. О личной жизни мама двоих дочек - Маргариты и Веры - предпочитает не распространяться. Она как-то говорила, что у каждого рядом должен быть человек, ради которого хочется жить.

У Таты и Сергея две дочери - Вера и Маргарита. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

У Таты и Сергея две дочери - Вера и Маргарита.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Напомним, в конце 2019 года Тата Бондарчук официально развелась с Сергеем Бондарчуком. Пара прожила в браке семь лет. Ради дочек, Риты и Веры, бывшие супруги сохранили дружеские отношения. Когда именно брак знаменитостей дал трещину, неизвестно. Сначала поклонники заметили, что Тата ходит без обручального кольца и давно не публикует фото с супругом. Потом муж и жена перестали выходить в свет. По слухам, союз экс-возлюбленных распался из-за измен со стороны Сергея.

ИСТОЧНИК KP.RU

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