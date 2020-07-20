Перевести машину на газ стало в десять раз дешевле

Программа компенсаций заработала с 20 июля этого года. Раньше, чтобы поставить газобалонное оборудование, нужно было потратить от 60 до 200 тысяч рублей. Стоимость зависела от размера автомобиля. Легковушки - дешевле, грузовики и автобусы – дороже. Теперь эти траты упадут в десять раз. Государство заплатит за автовладельца 60% от суммы, а еще 30% компенсирует «Газпром».

- Такая мера может стать эффективным способом поддержки как физлиц, так и субъектов малого и среднего бизнеса, а также самозанятых в нынешний непростой период. Это, например, таксисты, фермеры, которым необходимо много ездить, доставляя продукцию потребителям. Словом, все, у кого в бизнесе достаточно приличную статью расходов составляют транспортные издержки, - заявил замминистра энергетики Антон Инюцын в интервью журналу «Нефть и капитал».

Важный нюанс. Речь идет о новом виде газа – компримированном природном газ (КПГ). Он экологичнее, чем более распространенный среди автовладельцев пропан-бутан. Поэтому правительство стимулирует переход именно на него. При этом автомобилистам переход тоже выгоден. КПГ более чем вдвое дешевле, чем бензин. По расчетам Минэнерго, средний водитель сэкономит от 100 до 200 тысяч рублей в год.

Единственная проблема – число станций, где можно заправиться новым видом метана (его еще называют EcoGas). Сейчас в России их чуть больше 500. Инфраструктура пока недостаточно развита. Но общее число газозаправочных станций с каждым годом растет. Во много благодаря тому, что государство дает субсидии еще и тем, кто строит заправки на территории своего региона.

Перевести свой автомобиль на компримированный газ и получить компенсацию в 90% от стоимости переоборудования можно в одном из официальных сервисных центров. Их список есть на сайте компании «Газпром газомоторное топливо».