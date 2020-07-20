2020-07-20T15:02:04+03:00
Коронавирус Covid-19

Эксперт о расследовании Bloomberg: российская элита «привилась от короны» уже в апреле? Это авантюра!

Вирусолог рассказал, какие риски несет применение непроверенной вакцины
Оксана НАРАЛЕНКОВА
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На западе ходят слухи, что российские высокопоставленные чиновники уже сделали прививки от коронавируса.На западе ходят слухи, что российские высокопоставленные чиновники уже сделали прививки от коронавируса.Фото: Анастасия Осипова
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Информационное агентство Bloomberg 20 июля опубликовало статью, в которой утверждается, что некоторые представители российской элиты сообщили на условиях анонимности, что приняли участие в испытании антикоронавирусной вакцины, разрабатываемой Институтом имени Гамалеи, еще в апреле, до официального начала первой клинической фазы испытания вакцины на здоровых добровольцах.

В частности, в статье говорится о том, что первым на себе вакцину от COVID-19 опробовал кто-то из руководства корпорации «РУСАЛ», одного из крупнейших в мире производителей алюминия. Также агентство сообщает, что генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев подтвердил информацию о том, что стал одним из добровольцев, принимающих участие в испытании вакцины.

По информации российского агентства «Интерфакс» директор Института имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что ничего не знает про участие крупных или мелких бизнесменов в испытаниях вакцины.

Возможно ли, что представители российской элиты стали одними из первых, кто получил прививки вакцины от COVID-19? «КП» обратилась за комментарием к эксперту, ученому Петру Чумакову, профессору Института молекулярной биологии им. В. А. Энгельгардта РАН, ведущему исследователю в области молекулярной биологии, вирусологии и иммунологии.

Петр Чумаков, профессор Института молекулярной биологии им. В. А. Энгельгардта РАН, ведущий исследователь в области молекулярной биологии, вирусологии и иммунологии. Фото: Кадр видео

Петр Чумаков, профессор Института молекулярной биологии им. В. А. Энгельгардта РАН, ведущий исследователь в области молекулярной биологии, вирусологии и иммунологии.Фото: Кадр видео

- Возможно, что это были единичные случаи участия в испытании вакцины. К тому же понятие «российская элита» очень расплывчатое. Я не думаю, что была возможна какая-то организованная кампания, чтобы для высокопоставленных людей сделать доступной вакцинацию, потому что с этой вакциной (которую разрабатывают в Институте имени Гамалеи, - прим. ред.) очень много вопросов, до сих пор не решенных, - говорит Петр Чумаков. – Вот сейчас ученые из Великобритании выступают с обращением, в котором просят, чтобы разрешили заражение добровольцев коронавирусом после вакцинирования для того, чтобы проверить, а действительно ли их вариант вакцины защищает. Про вакцину института Гамалеи на данный момент понятно, что она способствует выработке антител к SARS-CoV-2 (у здоровых добровольцев, - прим. ред.), но это не говорит о том, что вакцина защищает от инфицирования COVID-19.

Более того, есть определенные подозрения, что она может ухудшать состояние человека, потому что если антитела, которые вырабатываются в ответ на вакцину, не очень прочно связывают вирус SARS-CoV-2, то это может только повредить, так как будет способствовать заражаемости инфекцией. Есть такой феномен "антителозависимое усиление", когда не прочно связанное с вирусом антитело способствует вхождению вируса в клетку. Поэтому тут еще много вопросов и потребуются серьезные испытания. И если бы кто-то взял на себя смелость предложить представителям российской элиты провести на себе испытания вот такой вакцины, это была бы чистой воды авантюра. Быть может, кто-то из российской элиты верит в силу науки и попросил, чтобы он был в числе испытуемых, но я в этом сомневаюсь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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