«Я свой график выстроил, чтобы пройти по Красной площади, но...»: Путин объяснил, почему «Бессмертный полк» надо перенести

Шесть лет назад судостроительный завод «Залив» в Керчи находился в таком состоянии, что его проще было закрыть, чем восстановить и обеспечить заказами. В понедельник сюда на закладку двух новых кораблей для военно-морского флота приехал Владимир Путин.

- Сегодня на трёх ведущих верфях России одновременно закладываются шесть новых кораблей дальней морской зоны, - сказал президент. - Новые корабли будут оснащены передовыми системами вооружения, управления и дальней связи. Они ощутимо укрепят боевой потенциал ВМФ, повысят его стратегические возможности.

Глава государства вместе с гендиректором завода Игорем Обрубовым установил закладную доску десантного корабля «Иван Рогов», а вице-премьер Юрий Борисов вместе с замминистра обороны Алексеем Криворучко и главкомом ВМФ Николаем Евменовым - десантного корабля «Митрофан Москаленко».

- Наша страна входит в число ведущих мировых морских держав, а российские корабли эффективно решают весь комплекс поставленных задач. Так должно быть и так будет всегда! - заявил Путин.

Одновременно, в Санкт-Петербурге и Северодвинске были заложены два фрегата и две атомные подлодки.

ЧТО ЗА КОРАБЛИ ЗАЛОЖИЛИ В РОССИИ?

На керченском заводе «Залив»

- универсальный десантный корабль «Иван Рогов».

- универсальный десантный корабль «Митрофан Москаленко».

На судостроительном комплексе «Севмаш» в Северодвинске

- атомная подводная лодка «Воронеж»

- атомная подводная лодка «Владивосток»

На Северной верфи в Санкт-Петербурге

- фрегат «Адмирал Юмашев»

- фрегат «Адмирал Спиридонов»

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» ПЕРЕНЕСЕН

После окончания церемонии президент пообщался с рабочими керченского завода, и один из интересовавших их вопросов был о сроках проведения «Бессмертного полка». И Путин был вынужден признать, что провести шествие в этом году из-за опасности новой вспышки коронавируса не удастся.

- В случае с шествием "Бессмертного полка" какая может быть социальная дистанция? - развел руками президент. - Весь смысл мероприятий подобного рода заключается в том, чтобы народ России продемонстрировал свое единство перед лицом памяти о наших отцах, наших дедах, прадедах. А что это значит? Это значит, что люди идут...

- Плечом к плечу, - подсказал один из рабочих.

- Вы правильно сказали, - согласился Путин. - Я предлагал перенести это на день ВМФ, тоже большое событие. Мы до последнего консультируемся со специалистами, учеными, я свой график даже выстроил, чтобы побывать на параде в Питере и успеть на Красную площадь, пройти по ней. Но специалисты, врачи не рекомендуют. Поэтому, как бы нам ни хотелось, придется перенести мероприятие на следующий год. Мы сделаем это широко, мощно, по достоинству, красиво – так, как мы можем это делать и как делаем всегда.