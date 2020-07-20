«Удалила комки Биша и увеличила губы»: Барашкова оценила «тюнинг» Мирославы Карпович

Только ленивый не обсудил роман 34-летней «папиной дочки» Мирославы Карпович и звезды «Мажора» Павла Прилучного. Коллега Карпович актриса и телеведущая Анастасия Барашкова уверена, что Мирослава сделала немало манипуляций со своим обликом, чтобы понравиться одному из главных российских кинокрасавчиков.

- Мирослава Карпович является одной из тех девушек, которой определенно повезло с фигурой, - считает Барашкова. - Но тем не менее у девушки, как и у многих из нас, есть какое-то свое понимание, к чему надо стремиться и как выглядеть. Именно поэтому, если посмотреть на фотографии актрисы 2005-2010 годов и настоящего времени, мы можем увидеть несколько моментов, которые она совершенно точно изменила.

m1r0slava_karpovich Знойная ЖенЧина-мечта поэта -Toile @kantorovichdesign -Ani Tsarukyan -Ольга Бекирова -Анатолий Пеньков #miroslavakarpovich #мирославакарпович

Если посмотреть на фигуру Мирославы Карпович, то она изменилась не сильно. Девушка как была достаточно стройной, так и осталось такой. Но все же, судя по различным фотосессиям и Инстаграму актрисы, её тело стало более рельефным. Без сомнения, это заслуга посещения зала и правильного питания, потому что, только если придерживаться совокупности этих методов, можно достичь действительно хорошего результата. Но стоит обратить внимание, что некоторое время назад в сети появились снимки, где Мирослава не просто стройная, а очень худая. Многие озаботились здоровьем девушки: неужели у нее анорексия? Тут на самом деле может быть несколько причин. Во-первых, судя по строению фигуры, девушка явно склонна к худобе. И, возможно, такой скачок по сбросу веса произошел с ней на нервной почве, но актриса все же смогла выйти из этой ситуации. Во-вторых, так как сейчас тело актрисы более рельефно, возможно, в тот момент она «сушилась», для того чтобы после набрать именно мышечную массу в зале. Но, наверное, тут не настолько важна причина, как важен результат: сейчас актриса, судя по фото, находится в нормальном и комфортном для нее весе.

Более явным изменениям подверглось лицо Мирославы Карпович. У нее были явно тонкие черты лица, за которые все и любили актрису. Но саму Мирославу это, видимо, не устраивало, и для начала она решили сделать свои тонкие губы более наполненными и пухлыми. Это совершенно точно не «магия макияжа», а именно контурная пластика путем введения филлеров. Так губы девушки стали намного полнее и выразительнее, чем раньше.

m1r0slava_karpovich Moscow Raw(2007 год by Jabagh Kaghado) #мирославакарпович #miroslavakarpovich

Но на этом Мирослава не остановилась. Несмотря на ее тонкие черты лица, на нем присутствовала некая «детская припухлость». Чтобы убрать ее и сделать лицо более «точеным», похудение ей не помогло, поэтому девушка явно легла под нож пластического хирурга. Для того, чтобы избавиться от этой проблемы, ей удалили комки Биша. Такая операция не всегда дает нужный результат, но Мирославе Карпович явно повезло с ней. Она убрала лишнюю припухлость и сделала лицо более «взрослым» и точеным. Возможно, она проводила еще какие-то косметологические процедуры, но все это было очень грамотно и точно, что не бросается в глаза. Поэтому в целом девушка очень грамотно подобрала себе процедуры, чтобы достичь желаемого результата, - считает Барашкова.

Анастасия БарашковаФото: Личный архив

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