За продажу детям табака и никотиновых опилок введут штрафы до 300 тысяч рублей

Отделаться плевым штрафом за продажу курева несовершеннолетним не удастся. А за сбыт запрещенной отравы в виде снюсов и насвая можно будет лишиться квартального заработка.

Депутаты намерены намного жестче наказывать тех, кто отпускает табак детям, и тех, кто рискует продавать запрещенный еще пять лет назад снюс и насвай.

НАКАЗАНИЕ ВЫРАСТЕТ В РАЗЫ

В Госдуму направлен законопроект об изменении КоАП, который рассмотрят во втором чтении.

Штрафы увеличат в разы. Если сейчас за продажу табака детям гражданам грозит административка до 5 тысяч рублей, то после внесения поправок максимальный штраф возрастет до 40 тысяч рублей. Санкции для должностных лиц предлагают увеличить с 50 до 70 тысяч рублей, юридических — со 150 до 300 тысяч рублей.

Второй блок поправок касается бездымного сосательного табака (снюса и насвая). За его сбыт светит 15-20 тысяч рублей вместо сегодняшних 2-4 тысяч. Должностные лица могут схлопотать наказание 30-50 тысяч вместо 7-12 тысяч, а юридические — 100-150 тысяч рублей (было 40-60 тысяч).

За сбыт запрещенной отравы в виде снюсов и насвая можно будет лишиться квартального заработка.Фото: Мария ЛЕНЦ

СТРАШНО ПОПУЛЯРНЫЕ НИКПЭКИ

По словам Максима Королева, главного редактора отраслевого информагентства «Русский табак», ужесточение штрафов спровоцировала ситуация осени 2019 года, когда произошел огромный всплеск продаж так называемых «никпэков», которые маскируются под снюсы.

- Эти никотиновые пакетики размером 2-2,5 см стали очень быстро набирать страшную популярность среди детей и молодежи в основном за счет соцсетей. В них нет табака, там фактически целлюлоза, опилки, пропитанная чистым никотином, - объясняет Королев. - Выглядят также как снюсы. Они также закладываются за губу и рассасываются. Но в настоящем (запрещенном в стране, - ред.) снюсе только табак и соль, а в никпэках, произведенных подпольно, неизвестно что внутри.

Эксперт пояснил, что настоящий снюс уже пять лет как исчез с рынка после его запрета. Контрабандный поток есть, но он ничтожный.

КРИМИНАЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО В ГАРАЖАХ

- Никпэки стали распространяться очень быстро, потому что их легко произвести «на коленке», в гараже. Для этого нужна машина небольшого объема ценой $100-200 тыс. В принципе, для криминального капитала это незначительные объемы, которые позволяют мгновенно получать прибыль, - объясняет наш собеседник. - Продавцов этого яда не пугали копеечные штрафы. Наказание не соотносилось в высоким доходом при дешевой себестоимости. Проблема встала в полный рост к осени прошлого года, когда никпэки стали употреблять школьники. Поэтому депутаты пришли к полному консенсусу в вопросе ужесточения санкций. Штрафовать за никпэки будут как за снюсы.

Королев добавил, что новые штрафы сравнимы с прибылью легальных торговых точек за квартал, а в некоторых случаях даже за год. Поэтому торговать там запрещенкой будет невыгодно. Что касается черного сбыта, то с ним будут бороться уже другими методами.

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