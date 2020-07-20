2020-07-20T15:39:57+03:00
Телевизор

«Матч ТВ» запустил акцию #МояОлимпиада80

Звезды и болельщики создают фото в стиле снимков времен Москвы-80
Константин ИВАНОВ
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Москва. Во время церемонии закрытия Олимпийских игр. Фото: Фотохроника ИТАР/ТАССМосква. Во время церемонии закрытия Олимпийских игр. Фото: Фотохроника ИТАР/ТАСС
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В честь юбилея московских Игр телеканал «Матч ТВ» объявил о запуске акции #МояОлимпиада80. Столица СССР принимала Олимпиаду с 19 июля по 3 августа 1980 года, а ровно через 40 лет известные спортсмены и звезды будут публиковать в соцсетях фото с символикой, атрибутами тех Игр, воспоминаниями и рассказами о том, с чем они у них ассоциируется. Таким образом можно еще раз будет окунуться в атмосферу того времени.

В акции участвуют не только знаменитости. Поделиться эмоциями и креативом может любой желающий. Самые интересные работы будут показаны в эфире «Матч ТВ» и отмечены призами.

Для того, чтобы принять участие в акции, необходимо взять любую игровую фотографию, пропустить ее через ретро-фильтр (виньетка, ч/б, сепия и т.д.), добавить символику Олимпиады-80 и опубликовать на страничке в любой соцсетях с хэштегом #МояОлимпиада80.

Искать спортивную форму тех лет совершенно необязательно, снимки можно делать в современной одежде, соблюдая всего два правила: красный верх, белый низ. Стилизация достигается за счет вышеупомянутых фильтров и символики ОИ-80.

На платформе для коротких видеороликов TikTok пользователям предлагается рассказать о своих спортивных достижениях под звуковую дорожку, которая была записана специально для этой акции. К ней уже присоединился 4-кратный чемпион мира по синхронному плаванию Александр Мальцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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