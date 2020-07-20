«Есть для вас работа, очень ответственная»: Путин назначил Михаила Дегтярева врио губернатора Хабаровского края

Хабаровский край получил нового руководителя. Задержанного члена ЛДПР Фургала сменил в кресле главы региона его коллега по ЛДПР депутат Госдумы Михаил Дегтярев. Владимир Путин в режиме видеоконференции провёл рабочую встречу с Дегтярёвым, предложив ему новую должность.

- Михаил Владимирович, есть для вас работа, очень ответственная, очень важная и, конечно, очень нужная стране, имею в виду регион, который я хочу предложить вам возглавить – Хабаровский край, - сказал Путин. - Это работа в прямом смысле слова в интересах людей. Хабаровский край – один из крупнейших субъектов России. Это, безусловно, потребует от вас полной отдачи сил и демонстрации всех ваших навыков, способностей, талантов.

Хабаровск очень хотел получить в руководители дальневосточника, но получил родившегося в Самаре москвича.

- Вопрос: готовы вы к такой работе? - обратился к Дегтяреву Путин.

- Я готов, благодарю вас за доверие, оказанное мне, - отверг тот все сомнения. - Я готов немедленно вылететь в Хабаровский край. На повестке – вопросы устойчивой работы правительства края, подготовка к отопительному сезону, а также борьба с распространением коронавирусной инфекции.

Правда еще даже до подписания указа у него уже были свои требования.

- В этой связи я бы хотел вас попросить кое-о-чем – дать поручение правительству России поддержать правительство Хабаровского края в этот непростой период, в том числе в вопросах уточнения национальных проектов по всем трем направлениям: экономический рост, человеческий капитал, комфортная среда, - сказал Дегтярев. -Кроме того, сейчас активно идет подготовка федерального и краевого бюджетов на 2021–23-й годы. Разрешите мне проанализировать обстановку и через месяц доложить вам о состоянии дел в Хабаровском крае.

- Так и сделаем, так и нужно сделать, - согласился Путин. - Разумеется, нужно всё внимательно посмотреть, на то хозяйство, которым вам придется сейчас заниматься. И сформулировать свои предложения, просьбы к федеральному центру: и ко мне, и к правительству Российской Федерации.

Хабаровский край получил нового руководителя. Задержанного члена ЛДПР Фургала сменил в кресле главы региона его коллега по ЛДПР депутат Госдумы Михаил Дегтярев. Фото: Алексей Дружинин/ТАСС

СМОТРИТЕ, КТО ПРИШЕЛ

Дегтярев Михаил Владимирович.

Родился 10 июля 1981 г. в г. Куйбышеве (ныне Самара) в семье врачей.

В 1998 году окончил Самарский международный аэрокосмический лицей.

В 2004 году - факультет двигателей летательных аппаратов, а в 2005 году - факультет экономики и управления Самарского государственного аэрокосмического университета.

В 2001 году возглавил самарское отделение молодежного движения "Идущие вместе". В 2004 году избран депутатом Самарской городской думы. В 2005 году вступил в ЛДПР.

С 2011 года - депутат Госдумы. В 2013 году баллотировался на выборы мэра Москвы, занял пятое место из шести кандидатов. В 2018 г. был выдвинут ЛДПР кандидатом на пост мэра Москвы, занял четвертое место среди пяти кандидатов.

Женат, четверо сыновей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/791539" frameborder="0"></iframe> Путин назначил Михаила Дегтярева врио губернатора Хабаровского края.

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