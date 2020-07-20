2020-07-20T16:55:33+03:00
Звезды

Больной раком ведущий прогноза погоды Александр Беляев умер в реанимации

71-летнему синоптику за три недели до смерти удалили новую опухоль
Ольга ЛИБГАРДТ
Поделиться:
Комментарии: comments7
Ведущий прогноза погоды вел многолетнюю борьбу с тяжелым недугом. Фото: Александр Бундин/ТАССВедущий прогноза погоды вел многолетнюю борьбу с тяжелым недугом. Фото: Александр Бундин/ТАСС
Изменить размер текста:

Больной раком Александр Беляев умер на 72-м году жизни. Ведущий прогноза погоды вел многолетнюю борьбу с тяжелым недугом. Во время последней операции ему девять часов удаляли новую опухоль.

Знаменитый телеведущий прогноза погоды Александр Беляев перенес несколько операций, одна из последних прошла в июле, и множество курсов химиотерапии. Он тщательно придерживался рекомендаций врачей. В последнее время наметился прогресс в лечении звезды экрана. Однако артисту некоторое время назад стало хуже. Его срочно госпитализировали в реанимацию, где он скончался, передает НТВ.

"Умер Александр Беляев- человек-праздник, который превратил прогноз погоды в маленькое шоу", - написал в блоге Андрей Малахов.

Еще в мае известный синоптик радовал поклонников новостью об успешной операции по удалению абсцесса. Через месяц Александр Вадимович собирался встретиться с врачом и узнать дальнейший курс лечения онкологического заболевания.

Однако в июле он огорошил признанием о том, что перенес новую операцию: "Чуть больше трех месяцев назад доктора проверяли меня на онкологию. Ничего не обнаружили, подтвердили ремиссию. А недавно случилось ужасное... Вызвали скорую помощь, в ходе экстренного обследования врачи обнаружили пятисантиметровую опухоль. Я пережил сложную девятичасовую операцию, ее делали аж две бригады…".

Александр Вадимович долгие годы боролся с раком прямой кишки. После операции его отпустили домой. "Хоть я больной и практически весь изрезан, врачи отпустили домой. Опухоль мне вырезали, установили в районе таза имплант. Что еще? Метастаз нет...", - делился он совсем недавно.

Говоря о своем недуге он отмечал, что все произошло из-за плохой наследственности. "У мамы был такой же диагноз… Жена умерла от лейкемии", - признавался Александр Вадимович. Одно время у него случилось расстройство нервной системы, были затруднены координация движений и речь. По словам Беляева, раньше он принимал очень много таблеток. Телеведущий не исключал, что лекарства могут давать побочные эффекты. "За два сеанса химиотерапии я съел такое количество таблеток, которое не съел за всю предыдущую жизнь", - заявил он.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Борис Гребенщиков: «Учиться отказываться от вожделения, гнева и жадности - работа на всю жизнь. И работа очень интересная»
Знаменитый музыкант перевел на русский язык один из главных религиозных текстов в истории - «Бхагавад-гиту» и рассказал об этом в интервью kp.ru
Новости 24
Северная Корея присоединяется к гонке вакцин от коронавируса, хотя там официально нет зараженных
Владимир Вдонин получил грамоту Митрополита Пензенского и Нижнеломовского Серафима
В России начали строить две подлодки с гиперзвуковым оружием
Академик рассказал, как пройдет вторая волна коронавируса
Путин подписал закон о введении присяги для сотрудников Росгвардии
Прокуратура запросит Михаилу Ефремову срок от пяти до 12 лет
Адвокат Уилана сообщил о возможном обмене его на россиянина в сентябре
Вениамин Кондратьев поручил создать комиссию по проверке соблюдения градостроительных законов в Анапе
Во ВШЭ проанализируют высказывание профессора о теракте на Дубровке
Песков напомнил Зеленскому об обязательствах Украины по минском соглашениям
В Чёрном море начались учения НАТО и Украины Sea Breeze 2020
Причина смерти Александра Беляева: Ведущий прогноза погоды в начале июля перенес операцию
Офтальмолог посоветовал, как сберечь зрение первоклашке
Франция возобновила выдачу виз россиянам