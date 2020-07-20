Двухлетний мальчик, которого неделями избивал отчим, приходит в себя

Если бы не охранница совхоза «Останкино», кто знает, сколько бы еще ударов отчима смог выдержать двухлетний Павлик (имя изменено). 19 июля женщина заприметила чумазого парнишку, который слонялся по улицам в пижаме и тапках. Говорил, что ищет маму, но не хочет идти домой. Вызвали полицию.

Семья Павлика приехала из Тулы и поселилась в подмосковном Дмитрове — «Останкино» входит в городской округ. Ребенка забрали в больницу, а мать и отчима вызвали на допрос. В тот день женщина ушла на работу, оставив Павлика с бойфрендом. Силовикам мужчина признался, что бил ребенка. В протоколе даже записан временной промежуток агрессии — с 1 по 18 июля.

В медучреждении, где сейчас восстанавливается Павлик, побывала уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

— Чувствует он себя хорошо: играет, очень подвижный. Дал себя покормить. Видно, что ребенок не единожды подвергался избиениям. Жалуется на головку и на ножку — прихрамывает. Врачи говорят, что в ближайшее время его состояние наладиться. Мы надеемся, что он здесь пробудет максимум пять-шесть дней, — рассказала омбудсмен после визита.

kseniya_mishonova Малыш. Хорошии , открытыи , иде т на ручки и доверяет взрослым, несмотря ни на что. Жалуется на больную головку, чуть прихрамывает на избитую ножку. Синяки и гематомы. Смотришь на его личико и кулаки сжимаются. Он называет свое имя и показывает , что ему два годика. Нелюди попались на его пути. Но ничего. Теперь все будет хорошо. Уверена. Должно быть. Иначе зачем мы все тогда работаем ? Ради чего? Ради того, чтобы этот малыш мог жить и радоваться, чтобы не боялся родных людеи , чтобы не испытывал боль и ужас. #Дмитров #берегитедетеи

Пока Павлик в больнице, органам опеки и правоохранителям предстоит решить, что делать с родителями. В семью ребенок в ближайшее время вряд ли вернется. На отчима возбуждено уголовное дело за истязание, а действия матери попадают по статью за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

— Ищут родственников со стороны матери и родного отца, который вписан в свидетельство. Он с ребенком не общался. О попытках матери навестить ребенок мне ничего неизвестно. На учете она не стояла, — добавила Ксения Мишонова.

Уполномоченный рассказала, что мальчик в развитии не отстает. Все навыки для его возраста у него есть. Ребенок ласковый и легко идет на контакт с чужими людьми.

По материалам следствия, следы от ударов обнаружены на голове, лице, туловище и конечностях ребенка. За истязания грозит до семи лет колонии.