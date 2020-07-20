"Знакомы с трех лет. Но жаль, что не часто общались". Медведева рассказала о погибшей фигуристке Екатерине Александровской

Дважды чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала про погибшую на днях фигуристку Екатерину Александровскую. Про ее трагическую гибель в Москве стало известно пару дней назад.

Между тем, Женя и Катя хорошо знали друг друга и Медведева сказала, что переживает по поводу случившегося. У себя в личном "Инстаграме" она написала:

- Прошло два дня со смерти Кати Александровской. Мы были знакомы с Катей с трех лет и начинали вместе кататься. Она была чуть младше меня и совсем недавно мы вместе помогали нашему общему другу искать убежавшую собаку.

При этом, Евгения говорит, что они не были знакомы очень хорошо. Однако же, Екатерина была отзывчива к просьбам:

- Мы не были близкими друзьями, но хорошо знали друг друга. Иногда переписывались, но редко. Когда мой друг потерял собаку, и я выложила информацию в соцсети, Катя одна из первых бросилась на помощь. Так поступают добрые и порядочные люди.

Екатерина Александровская и Харли Уиндзор на финале Гран-При среди юниоров в 2016 году в Марселе.

И как подмечает Евгения, ей было очень сложно представить в тот момент, что Александровской необходима будет серьезная помощь.

- Я тогда и подумать не могла, что Кате нужна помощь, и мне жаль, что мы не так часто общались. Я искренне переживаю из-за того, что с ней случилось.

После чего Медведева призвала обращать внимание на депрессию. Потому что она есть опасное заболевание. И завершила свой развернутый пост словами:

- Берегите себя и своих близких. Не дожидайтесь, пока будет поздно.

Видео проката Екатерины Александровской на Гран-При среди юниоров в 2016 году в Таллине.

Напомним, что Екатерина Александровская с 2016 года представляла Австралию. Для которой выиграла в паре с Харли Уиндзором золотую медаль юниорского чемпионата мира в 2017 году. В начале 2020 года из-за проблем со здоровьем Александровской пришлось завершить спортивную карьеру. Накануне тренировки у Екатерины, как говорит ее тренер, случился эпилептический приступ. И врачи сказали - больше ей не быть фигуристкой.

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