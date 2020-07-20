«Мошенническая схема!» Навальный закрывает ФБК из-за миллионных долгов

«Это не учебная тревога!» - протрубил на своем YouTube канале блогер Алексей Навальный. Он сообщил, что закрывает Фонд борьбы с коррупцией*. Причиной стал долг в 88 миллионов рублей. Такую сумму Арбитражный суд обязал выплатить в качестве компенсации за клевету одному из комбинатов питания. Эти деньги расписали между тремя ответчиками - Алексей Навальный, его соратница Любовь Соболь и организация ФБК. С каждого по 29 миллионов рублей.

По словам блогера, у ФБК нет таких денег, поэтому структуру решили закрыть. А вместо нее оппозиционеры зарегистрируют новое юридическое лицо.

- Получается какая-то мошенническая схема, - сказал «КП» журналист Владимир Соловьев. - Поэтому вопрос простой: а на кого перейдет долг? На учителей ФБК? Когда они ласково заявляют: ой, да мы сейчас просто создадим другое юрлицо. Трогательно, это новая мошенническая схема, но не очень новая. Это, конечно, они интересно придумали. Только думаю, что в правоохранительных органах тоже люди-то сидят опытные. Поэтому все эти игрища не помогут.

Журналист Владимир Соловьев.Фото: Евгения ГУСЕВА

В ролике Навальный призвал спонсоров-подписчиков жертвовать деньги по новому адресу.

- Мы же понимаем, что это он заявляет гордо, что вот у нас 7700 людей, которые присылают деньги. Но вообще это не очень большая база, так скажем, вежливо. А сколько из них живет в России, а не находится в Прибалтике, в Чехии, на Украине и в прочих местах и являются на самом деле всего лишь прикрытием для истинных хозяев финансирования? - задался вопросом Соловьев.

*включен Минюстом РФ в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.

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