Расписание трансляций матчей 30 тура чемпионата России по футболу 2019/2020: на каких каналах покажут игры 22 июля 2020 года

В среду, 22 июля, будет сыгран последний, 30-й тур чемпионата России по футболу сезона 2019/2020 годов. Согласно установленным правилам регламента, все поединки финального игрового дня должны проходить в одно время. И по этой причине становится непросто проследить за той игрой, которая интересна каждому конкретному болельщику.

Премьер-Лига опубликовала точное расписание трансляций 30 тура чемпионата России по футболу. Игры пройдут 22 июля и начнутся в 19:00. Номинально самый крутой матч, "Ростов" - "Зенит", будет отдан на канал "Матч Премьер". А остальные - распределены по эфирам холдинга "Матч!" и на сайт канала "Матч Премьер". Главный канал, "Матч! ТВ" будет вести видеоперекличку со всех стадионов в прямом эфире. Начало этой трансляции - с 18:30 по московскому времени.

Отметим, что на 30-й тур у нынешнего сезона осталось немало интриг. Главная из которых - точное распределение мест команд с 3 по 5. Эти позиции в итоговой таблице разыграют "Краснодар", ЦСКА и "Ростов".

СПРАВКА "КП"

Когда и где покажут игры 30 тура чемпионата России

Ростов - Зенит, телеканал "Матч Премьер"

Краснодар - Ахмат, телеканал "Матч! Страна"

Рубин - Спартак, телеканал "Матч! Футбол 1"

ЦСКА - Тамбов, телеканал "Матч! Футбол 2"

Урал - Локомотив, телеканал "Матч! Футбол 3"

Динамо - Оренбург, сайт канала "Матч Премьер"

Уфа - Арсенал, сайт канала "Матч Премьер"