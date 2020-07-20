Расписание трансляций матчей 30 тура чемпионата России по футболу 2019/2020: на каких каналах покажут игры 22 июля 2020 года
В среду, 22 июля, будет сыгран последний, 30-й тур чемпионата России по футболу сезона 2019/2020 годов. Согласно установленным правилам регламента, все поединки финального игрового дня должны проходить в одно время. И по этой причине становится непросто проследить за той игрой, которая интересна каждому конкретному болельщику.
Премьер-Лига опубликовала точное расписание трансляций 30 тура чемпионата России по футболу. Игры пройдут 22 июля и начнутся в 19:00. Номинально самый крутой матч, "Ростов" - "Зенит", будет отдан на канал "Матч Премьер". А остальные - распределены по эфирам холдинга "Матч!" и на сайт канала "Матч Премьер". Главный канал, "Матч! ТВ" будет вести видеоперекличку со всех стадионов в прямом эфире. Начало этой трансляции - с 18:30 по московскому времени.
Отметим, что на 30-й тур у нынешнего сезона осталось немало интриг. Главная из которых - точное распределение мест команд с 3 по 5. Эти позиции в итоговой таблице разыграют "Краснодар", ЦСКА и "Ростов".
СПРАВКА "КП"
Когда и где покажут игры 30 тура чемпионата России
Ростов - Зенит, телеканал "Матч Премьер"
Краснодар - Ахмат, телеканал "Матч! Страна"
Рубин - Спартак, телеканал "Матч! Футбол 1"
ЦСКА - Тамбов, телеканал "Матч! Футбол 2"
Урал - Локомотив, телеканал "Матч! Футбол 3"
Динамо - Оренбург, сайт канала "Матч Премьер"
Уфа - Арсенал, сайт канала "Матч Премьер"
ИСТОЧНИК KP.RU