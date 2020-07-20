"Разнесли в хлам, было желание убить": Лолита уволила семейную пару, присматривающую за домом

На фестивале в Витебске «женщину без комплексов» тепло принимали не только на сцене, но и за кулисами. Оказалось, что концерт в Белоруссии для Лолиты это ещё и возможность встретиться с друзьями из Украины, ведь въезд в страну певица запрещён вот уже несколько лет. Приехав на «Славянский базар», Милявская первым делом передала подарки для мамы, живущей в Киеве: деньги, сумку, духи - «что собрала по дому».

- Какие планы на жизнь после карантина - может, мечтает об отпуске за границей? - поинтересовалась «КП» у артистки за кулисами.

- Так нельзя же. И я не из тех, кто пытается найти какие-то связи, чтобы поскорее рвануть за границу отдыхать. Мне хватает и подмосковной дачи. Единственное, я тоскую по своей собаке в Болгарии, к которой не могу попасть. Но за ней сейчас смотрит сосед - каждый день присылает фотографии моего пса. Перевезти его я не могу: все мои животные - подобранные, они привыкли к свободе и не приучены к перелётам. Я вообще считаю, что тягать за собой животное это неправильно.

- Елена Ваенга на фестивале призналась, что за эти несколько месяцев совсем не соскучилась по гастролям. А вы?

- Честно? Это общее у нас со всеми коллегами. Втихаря мы все сказали, что никто из нас не соскучился по гастрольной жизни. У меня стаж уже все-таки 35 лет. Иногда даже приходится делать усилие над собой, чтобы выйти на сцену. Знаете, за 35 лет я заслужила право поспать дома и видеть свой унитаз.

- Но пахать будете, как раньше? Или сбавите темпы?

- Мы заточены на то, чтобы пахать. И карантин это счастье, которое нас остановило. Мы смогли закрыть какие-то дыры дома, начиная от чистоты, порядка и заканчивая избавлением от персонала. Раньше просто не доходили руки. Я избавилась от домработницы и от семейной пары, которая присматривала за моей дачей. Плохое убираю, ищу новое. Я безболезненно избавляюсь от людей, которые мне не нужны. Раньше я прилетала-улетала, ни с чем не разбираясь - главное вовремя выдать зарплату. А люди продолжали косячить...

- Как, например?

- Например, я девять месяцев не появлялась на даче, а тут решила проведать котов, ради которых там и жила семейная пара. Как выяснилось, ради котов - не ради меня. И оказалось, что дом разнесли просто в хлам. Было желание вальнуть, вот реально убить! Но я их просто уволила - статьи я знаю. А вообще чувствую, что становлюсь социопатом...

Оказалось, что концерт в Белоруссии для Лолиты это ещё и возможность встретиться с друзьями из Украины, ведь въезд в страну певица запрещён вот уже несколько лет. Фото: Екатерина Чичеткина/InterMedia

- Как вы зарабатывали на карантине? Многие звёзды перешли на видеопоздравления.

- Я отказываюсь от такого. У меня есть реклама, например, на которой я зарабатываю. И то не всегда, у меня нет этого культа. Очень много я делаю бесплатно, особенно для отечественных производителей.

Вот из последнего: мне на почту пришло письмо - детская фабрика игрушек, которая бог знает, сколько существует. Им тяжело очень. Написали женщины - видно, что не девочки, не продвинутые: «Мы питерская старая фабрика, делаем игрушки, как в вашем детстве: у нас нет красителей, нет китайского пластика. Вы можете нам чем-то помочь?». Я сказала - присылайте мне коробку. И раздала игрушки детям, видео есть в моем инстаграм.

- Денежный вопрос вас не напрягал? Многие звёзды жаловались на безденежье.

- Я всегда хорошо зарабатывала и зарабатываю. У меня есть «подушка безопасности», потому что я всегда знала - наступит тот час, когда я не захочу сцену или сцена меня не захочет. Просто у молодых артистов пока нет этой подушки - на неё нужно всю жизнь вкалывать. Это дело не одного года и даже не десятилетий.

- На что можете потратиться, кроме песен и клипов? Есть ли женские слабости?

- У меня единственная слабость - купальники и очки. Купальники только израильские, очки разные. За 10 тысяч долларов у меня нет. Но бывает, что они 1000 стоят на распродаже, а были 3000. Так купить это же кайф! Но на самом деле хорошие очки за 200-300 евро вполне можно купить за границей. Есть страны безумные - в Германии, например, дороже. У меня в Болгарии все гораздо доступнее.

- Карантин разлучил вас с любимым человеком - он остался в другой стране...

- Почему разлучил? Он ведь уже прилетал ко мне - с личной жизнью все в порядке. Но строить новую жизнь это же не обязательно носки стирать и жрать готовить. Нет, я под это не заточена. Я про романы, подарки, хорошие отношения, а не про семейный быт.

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