Чистейшая биография: Владимир Жириновский прокомментировал назначение Михаила Дегтярева врио губернатора Хабаровского края

- Владимир Вольфович, как вы оцениваете решение президента?

- Мы благодарны президенту страны. Потому что Сергей Иванович Фургал был избран избирателями на прямых выборах губернатора, а здесь уже воля президента, назначать исполняющих обязанности только он может. Мы рады, что он остановился на кандидатуре депутата от ЛДПР, председателя Комитета по делам туризма, спорта и молодежи Дегтярева. Один из лучших депутатов. Я всегда делал ставки на инженеров.

В расцвете сил, 39 лет, спортсмен, мастер спорта по фехтованию, многодетный отец (четверо детей).

И хорошую школу прошел, все виды обучения, какие только можно.

Он вошел в состав комиссии при президенте по вопросам развития авиации, в резерве управленческих кадров был. 143 человека всего в резерве под патронажем президента, он туда вошел.

Владимир Жириновский - о Михаиле Дегтяреве: «Чистейшая биография, без пятен. Думаю, Хабаровск теперь успокоится...» 00:00 00:00

- То есть, парень талантливый?

- Да, он на виду у всех, участвовал в выборах мэра в Самаре, дважды – мэра Москвы. Он был депутатом Самарской городской Думы, депутатом Самарской губернской Думы.

То есть - прошел все ступени и хорошо знает страну, ее объехал, за границу выезжал с нами везде. Человек широкого кругозора и современный, поэтому он все это сумеет сделать, энергичный, полный сил.

Владимир Жириновский и Михаил Дегтярев в 2016 году. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

- Откройте секрет, Владимир Вольфович, вы по поводу этой кандидатуры с кем-то общались в Кремле?

- Нет. Сразу она была. Вот Жигарев, Дягтерев и Диденко - они были в резерве.

- Нет, я имею в виду, - по поводу кандидатуры на должность руководителя Хабаровского края с вами кто-то советовался из Кремля?

- Нет. Мы просто хотели, чтобы был от нас. Нам сказали, что от ЛДПР в резерве есть два человека – Дегтярев и Жигарев.

Мы хотели Андрейченко, он из Приморья, но он еще нигде не проходил никаких проверок, учебы никакой не было, он как бы послабее.

А Михаил - самый сильный в этом смысле, он прошел все этапы подготовки.

- С чего он начнет на новом месте?

- Ну, сейчас познакомится с командой. Он уже ночью вылетает. Там же готовое правительство, отстранен только губернатор Сергей Иванович (Фургал, - ред.), а все остальные сформированы, люди знают, умеют.

90% заксобрания - это депутаты ЛДПР, и в Комсомольске-на-Амуре. То есть - большой депутатский корпус от ЛДПР ему в помощь. Мы сейчас ему депутата дадим еще одного. То есть - он получит поддержку.

Я думаю, никаких особых затруднений у Дягтерева не должно быть. Тем более что люди именно этого и просили...

Это мы выполнили. Чтобы не был из Москвы. Единственное, хотели, чтобы он был хабаровчанин, но пока у нас такого нет.

- Скажите, а с Фургалом что будет?

- Пока будет идти следствие. Я думаю, что по многим эпизодам сроки исковой давности истекли. Прямых указаний, что он участвовал в преступлениях, нет. Поэтому, может быть, даже не будет достаточно оснований для обвинительного заключения, и дело будет прекращено за недостаточным наличием улик. Говорят, что-то было, где-то было, но прямых улик могут не собрать. Там жалобы есть, две женщины, у одной мужа убили, у другой сына. Но убийцы же найдены и наказаны. Но им кажется, что это, может быть, было связано с фирмой, где во главе был Фургал.

- Ваш прогноз, Хабаровск успокоится теперь?

- Я думаю, успокоится. В том плане, что здесь нет политического предательства, что раз был губернатор от ЛДПР, уберем его. Нет, пожалуйста, исполняющий обязанности тоже от ЛДПР. Москвича не хотели – пожалуйста, вот он, не москвич. Из Самары..

А самое главное, что мы не бросаем Сергея Ивановича, все, что будет требоваться от нас, наш депутат Сухарев, мы ему поручили, он будет смотреть, чтобы посылки были, врачи, медицинское обслуживание, все, что положено, по месту его нахождения в «Лефортово».

И будем дальше помогать, чтобы снять ненужные обвинения.

- Вы Михаилу Владимировичу какую дали установку, совет как мудрый политик?

- Я ему сказал, чтобы он не торопился, что не надо никого там увольнять, как всегда любят – новая метла по-новому метет. Сохранить команду на максимум, стараться со всеми быть приветливым.

Владимир Жириновский и Михаил Дегтярев на митинге ЛДПР. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Выходить на людей напрямую – на площадь, на рынок, в магазин, чтобы люди видели: вот губернатор. Чтобы они чувствовали, что он не в кабинете сидит за решетками, с тройным рядом охраны, а быть с людьми и решать все проблемы.

Надо проверить, где деньги. Говорят, там 3 триллиона было выделено на все нацпроекты, израсходовано 200 миллиардов. Где остальные деньги, висят они там или не дошли?

Местная Счетная палата, всероссийская пускай всё проверяют.

Дегтярев энергично там все сможет сделать. Самое главное, успокоить людей, чтобы люди понимали, что он продолжит все хорошее.

У Дегтярева в биографии нет никаких пятен, поэтому никто не сможет его прижимать, обвинять в чем-то.

- А вас когда ждать в Хабаровске?

- Если я поеду, это людей может опять возбудить. Я же не буду выступать, их успокаивать. Я, конечно, буду их благодарить, что они молодцы...

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