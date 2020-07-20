2020-07-20T19:04:54+03:00
Наука

Самое яркое небесное зрелище за последние 7 лет: лучшие снимки двухвостой кометы Neowise

Этим летом она стала главным украшением неба
Ярослав КОРОБАТОВ
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Этим летом самым ярким украшением ночного неба стала комета Neowise, которая оставляет за собой шлейф из двух хвостов сразуЭтим летом самым ярким украшением ночного неба стала комета Neowise, которая оставляет за собой шлейф из двух хвостов сразуФото: GLOBAL LOOK PRESS

Этим летом самым ярким украшением ночного неба стала комета Neowise, которая оставляет за собой шлейф из двух хвостов сразу. Первый хвост - голубой, он состоит из газа и ионов. Второй хвост золотистый и сделан из кометной пыли. Она была открыта 27 марта 2020 года, и названа в честь открывшего ее телескопа. Астрономы называют ее самой яркой кометой за последние семь лет. Благодаря своей “фотогеничности” и доступности для наблюдений, Neowise была запечатлена на множестве профессиональных и любительских снимках. Ее прекрасно видно даже на фоне городских пейзажей, и мы предлагаем полюбоваться лучшими видами небесной странницы.

на была открыта 27 марта 2020 года, и названа в честь открывшего ее телескопа. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

на была открыта 27 марта 2020 года, и названа в честь открывшего ее телескопа.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Разглядеть комету невооруженным глазом можно и на территории России. Разве что на севере нашей страны ее будет видно не очень хорошо из-за эффекта белых ночей. Смотреть надо на северо-запад, прекрасным ориентиром станет хорошо узнаваемое на ночном небосклоне созвездие Большой Медведицы. Комета должна красоваться чуть ниже и правее “донышка” ковша. 23 июля Neowise приблизится к Земле на кратчайшее расстояние - от красавицы кометы нас будут отделять 103,5 миллиона километров. Это чуть больше, чем половина расстояния от нас до Солнца.

Астрономы называют ее самой яркой кометой за последние семь лет. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Астрономы называют ее самой яркой кометой за последние семь лет.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Астрономы настоятельно не рекомендуют затягивать с наблюдениями. Во-первых с каждым днем комета становится все более тусклой, потому что удаляется от Солнца, которое ее подсвечивает. А во-вторых, следующий раз Neowise вернется в наши края только через 6800 лет.

Ее прекрасно видно даже на фоне городских пейзажей, и мы предлагаем полюбоваться лучшими видами небесной странницы. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ее прекрасно видно даже на фоне городских пейзажей, и мы предлагаем полюбоваться лучшими видами небесной странницы.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Благодаря своей “фотогеничности” и доступности для наблюдений, Neowise была запечатлена на множестве профессиональных и любительских снимках. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Благодаря своей “фотогеничности” и доступности для наблюдений, Neowise была запечатлена на множестве профессиональных и любительских снимках.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Разглядеть комету невооруженным глазом можно и на территории России. Разве что на севере нашей страны ее будет видно не очень хорошо из-за эффекта белых ночей. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Разглядеть комету невооруженным глазом можно и на территории России. Разве что на севере нашей страны ее будет видно не очень хорошо из-за эффекта белых ночей.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Смотреть надо на северо-запад, прекрасным ориентиром станет хорошо узнаваемое на ночном небосклоне созвездие Большой Медведицы. Комета должна красоваться чуть ниже и правее “донышка” ковша. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Смотреть надо на северо-запад, прекрасным ориентиром станет хорошо узнаваемое на ночном небосклоне созвездие Большой Медведицы. Комета должна красоваться чуть ниже и правее “донышка” ковша.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

23 июля Neowise приблизится к Земле на кратчайшее расстояние - от красавицы кометы нас будут отделять 103,5 миллиона километров. Это чуть больше, чем половина расстояния от нас до Солнца. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

23 июля Neowise приблизится к Земле на кратчайшее расстояние - от красавицы кометы нас будут отделять 103,5 миллиона километров. Это чуть больше, чем половина расстояния от нас до Солнца.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Астрономы настоятельно не рекомендуют затягивать с наблюдениями. Фото: EAST NEWS

Астрономы настоятельно не рекомендуют затягивать с наблюдениями.Фото: EAST NEWS

Cледующий раз Neowise вернется в наши края только через 6800 лет. Фото: EAST NEWS

Cледующий раз Neowise вернется в наши края только через 6800 лет.Фото: EAST NEWS

C каждым днем комета становится все более тусклой, потому что удаляется от Солнца, которое ее подсвечивает. Фото: EAST NEWS

C каждым днем комета становится все более тусклой, потому что удаляется от Солнца, которое ее подсвечивает.Фото: EAST NEWS

Фото: EAST NEWS

Фото: EAST NEWS

Фото: EAST NEWS

Фото: EAST NEWS

Фото: EAST NEWS

ИСТОЧНИК KP.RU

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