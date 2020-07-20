Самое яркое небесное зрелище за последние 7 лет: лучшие снимки двухвостой кометы Neowise

Этим летом самым ярким украшением ночного неба стала комета Neowise, которая оставляет за собой шлейф из двух хвостов сразу. Первый хвост - голубой, он состоит из газа и ионов. Второй хвост золотистый и сделан из кометной пыли. Она была открыта 27 марта 2020 года, и названа в честь открывшего ее телескопа. Астрономы называют ее самой яркой кометой за последние семь лет. Благодаря своей “фотогеничности” и доступности для наблюдений, Neowise была запечатлена на множестве профессиональных и любительских снимках. Ее прекрасно видно даже на фоне городских пейзажей, и мы предлагаем полюбоваться лучшими видами небесной странницы.

на была открыта 27 марта 2020 года, и названа в честь открывшего ее телескопа.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Разглядеть комету невооруженным глазом можно и на территории России. Разве что на севере нашей страны ее будет видно не очень хорошо из-за эффекта белых ночей. Смотреть надо на северо-запад, прекрасным ориентиром станет хорошо узнаваемое на ночном небосклоне созвездие Большой Медведицы. Комета должна красоваться чуть ниже и правее “донышка” ковша. 23 июля Neowise приблизится к Земле на кратчайшее расстояние - от красавицы кометы нас будут отделять 103,5 миллиона километров. Это чуть больше, чем половина расстояния от нас до Солнца.

Астрономы называют ее самой яркой кометой за последние семь лет.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Астрономы настоятельно не рекомендуют затягивать с наблюдениями. Во-первых с каждым днем комета становится все более тусклой, потому что удаляется от Солнца, которое ее подсвечивает. А во-вторых, следующий раз Neowise вернется в наши края только через 6800 лет.

Ее прекрасно видно даже на фоне городских пейзажей, и мы предлагаем полюбоваться лучшими видами небесной странницы.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Астрономы настоятельно не рекомендуют затягивать с наблюдениями.Фото: EAST NEWS

Cледующий раз Neowise вернется в наши края только через 6800 лет.Фото: EAST NEWS