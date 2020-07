Ученые поняли, зачем люди покрываются «гусиной кожей».

Я-Чи Сюй (Ya-Chieh Hsu) - профессор, знаток стволовых клеток – и ее коллеги по Гарвардскому университету (Harvard University) изучили механизм появления «гусиной кожи» или «мурашек» , как еще называют столь выразительную реакцию организма, когда «шерсть встает дыбом. И пришли к выводу, что она - эта реакция - способствует росту волос. Или, выражаясь иначе, препятствует облысению.

В суть явления ученые вникли благодаря экспериментам на мышах. Обнаружили, что бегущие по нервам электрические импульсы, посредством которых распространяются мурашки, воздействуют на расположенные рядом стволовые клетки кожи. Из них образуются волосяные мешочки – фолликулы, а те начинают давать «всходы» - новые волосы.

Шерсть встает дыбом по многим причинам.Фото: EAST NEWS

Экспериментаторы, ведомые Я-Чи Сюй, сделали свое открытие еще 2 года назад. О чем доложили на конференции, организованной Американским обществом клеточной биологии и Европейской организацией микробиологии (American Society for Cell Biology and the European Molecular Biology Organization). Кратко о «мурашках» тогда рассказал Tech Explorist. Но подробный отчет о проделанной работе появился лишь на днях в специализированном научном журнале Cell.

Из публикаций можно понять: «мурашки» появляются от того, что оттопыриваются или «встают дыбом» волоски, покрывающие кожу – даже очень тонкие и почти незаметны. Оттопыриваются они потому, что сокращаются мышечные волокна, которые находятся рядом с волосянми фолликулами. А мышечные волокна сокращаются потому, что к ним подходят особые нервы - из числа тех, которые образуют сеть, контролирующую автоматические реакции организма. Благодаря им расширяются зрачки, учащается пульс, твердеют соски и кое-что еще. Кстати, и от испуга мы вздрагиваем благодаря все тем же нервам, которые, как выяснилось окружены стволовыми клетками.

Волоски приподнимают крошечные мышцы, расположенные рядом.

Нервы обычно «заизолированы» - находятся внутри миелиновых оболочек. Словно медные жилы в проводах. Но те, что «проложены» рядом со стволовыми клетками, оголены. И буквально бьют их током, стоит мурашкам забегать. Волосы встают дыбом, а стволовые клетки претерпевают метаморфозы - превращаются в волосяные фолликулы.

Схема образования гусиной кожи из научного журнала: в процесе участвуют ненрвы, нейротрансмиттеры и стволовые клетки.

«Гусиной кожей» покрывается главным образом тело. От чего там, где волос лучше бы не было, их становится больше.

Как уверяет Сюй, мурашки могут бегать и в более подходящем месте - по голове. Такое случается, когда людей «пробирает» от предвкушения чего-то грандиозного или торжественного, от волнующих пассажей какого-нибудь музыкального произведения. Или они испытывают моральное удовлетворение, а то и физическое - например, оргазм. Или сильно пугаются — до такой степени, что, как говорится, волосы на голове шевелятся. И шляпы приподнимают.

Волосы на голове могут приподниматься от сильных приятных эмоцийФото: Борис КУДРЯВОВ

Как заставить мурашки чаще бегать по голове? Для профилактики облысения. От ученых советов до сих пор нет. Но житейская логика подсказывает: разумно было бы чаще возбуждаться любым пристойным образом – и эмоционально и физически.