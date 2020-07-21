В Египте продолжают раскрывать тайны «кричащих мумий»

Кричащая женщина

Уже вторая «кричащая мумия» выдала свои секреты египетским ученым – Захи Хавассу (Zahi Hawass) который в свое время возглавлял Министерство по делам древностей Египта, и профессору Сахару Салиму (Sahar Saleem) - радиологу из Каирского университета (professor of radiology at Cairo University). Оба работают по проекту Egyptian Mummies Project – идентифицируют останки, пытаются определить родство, проводя анализы ДНК, исследуют мумифицированные тела с помощью компьютерного томографа, выясняя чем при жизни болели их обладатели, от чего умерли.

Недавно любознательные ученые сканировали «кричащую женщину» - скрюченную мумию, застывшую с широко раскрытым ртом, неестественно вывернутой головой и гримасой ужаса на лице. В таком виде женщина пребывает вот уже 3 тысячи лет – из них почти 150 лет, что называется, на публике.

Мумию, от которой берет оторопь, нашли еще в 1881 году в окрестностях Луксора в мемориальном комплексе Дейр-эль-Бахри (Royal Cachette in Deir El-Bahari) – секретной усыпальнице царственных особ и их близких родственников. И лишь в 2020 году поняли, от чего она «кричит».

Сканирование продемонстрировало: женщина страдала от атеросклероза – им были поражены сразу нескольких артерий. А умерла она от обширного инфаркта примерно в 60-летнем возрасте.

Тело "кричащей женщины" скрючено.

Как полагают Хавасс и Салим, женщине перед смертью было очень больно, от этого она и кричала, пока не оцепенела, вывернув голову и скрючив ноги. Умершую нашли через несколько дней, разогнуть оцепеневшее тело не смогли, равно как и закрыть рот. Так и забальзамировали – как была.

Ученые выяснили, что умершую звали Мерет Амун и что она была принцессой. Но определить, кому конкретно она приходилась дочерью, пока не получилось. Имя Мерет Амун носили дочери несколько фараонов. Чтобы отыскать папу, нужны дополнительные анализы ДНК.

С выводами ученых знакомит египетский портал Ahram Online, на который ссылается британская газета Daily Mail.

Кричащий мужчина

Два года назад Хавасс и Салим сканировали другую «кричащую мумию» - мумию мужчины, обнаруженную там же в Дейр-эль-Бахри, но чуть позднее – в 1886 году. Назвали находку «Неизвестный человек Е» (Unknown Man E). И предположили, что он был отравлен. От чего, якобы, и застыл с раскрытым ртом.

Опознали тело генетики. Анализ ДНК показал: «неизвестный»» приходился сыном фараону Рамзесу III. И звали его Пентауром (Pentawere).

Принц Пентаур, участвуя в так называемом «Заговоре в гареме», зарезал своего папашу. За что потом был повешен – ученые нашли на шее отцеубийцы след от веревки. Рот он раскрыл в процессе казни. И с тех пор не закрывал.

!Кричащий мужчина" оказался принцем, который участвовал в государственном перевороте.

Подробности доисторического детектива в нашем материале. О других египетских тайнах, раскрытых в ходе проекта Egyptian Mummies Project, читайте Анализ ДНК почти сотни египетских мумий шокировал ученых