2020-07-21T19:08:16+03:00
Анекдоты

Анекдоты: Ура! Нам включили горячую воду, и наконец можно самую большую кастрюлю использовать для супа!

Лучшие анекдоты дня, 22 июля 2020 года
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- Пап, а у тебя в детстве был планшет?

- Нет, тогда и компьютеров-то не было.

- А на чем ты тогда играл?

- На улице!

* * *

Дожили, блин... Уже свежая медицинская маска на лице стала свидетельством материального достатка и крутости…

* * *

- Алло, это метеостанция?

- Да!

- Тут из моего погреба пожарные откачивают вашу легкую облачность…

* * *

- Ну и где ты был?

- Пил с друзьями.

- А почему женскими духами пахнет?

- И от тебя 10 лет пахнет женскими духами, я тебе хоть слово сказал?!

* * *

Уважаемые сограждане! Не требуйте денег от государства. Не для того оно их у вас отобрало.

* * *

Мне кажется, что мужики, которые ходят по городу в камуфляжных куртках, охотятся на женщин в леопардовых лосинах.

* * *

А вы знаете, что в Колумбии некоторые взрослые дяди слепили снеговика стоимостью в три миллиона долларов?!

ИСТОЧНИК KP.RU

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