Анекдоты: Ура! Нам включили горячую воду, и наконец можно самую большую кастрюлю использовать для супа!
- Пап, а у тебя в детстве был планшет?
- Нет, тогда и компьютеров-то не было.
- А на чем ты тогда играл?
- На улице!
* * *
Дожили, блин... Уже свежая медицинская маска на лице стала свидетельством материального достатка и крутости…
* * *
- Алло, это метеостанция?
- Да!
- Тут из моего погреба пожарные откачивают вашу легкую облачность…
* * *
- Ну и где ты был?
- Пил с друзьями.
- А почему женскими духами пахнет?
- И от тебя 10 лет пахнет женскими духами, я тебе хоть слово сказал?!
* * *
Уважаемые сограждане! Не требуйте денег от государства. Не для того оно их у вас отобрало.
* * *
Мне кажется, что мужики, которые ходят по городу в камуфляжных куртках, охотятся на женщин в леопардовых лосинах.
* * *
А вы знаете, что в Колумбии некоторые взрослые дяди слепили снеговика стоимостью в три миллиона долларов?!
ИСТОЧНИК KP.RU