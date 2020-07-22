Будет ли Россия воевать с Украиной за воду для Крыма

«СЕЙЧАС ЕЩЕ ХОРОШО. ПРИ УКРАИНЕ БЫЛО ХУЖЕ»

Воды в Крыму было мало всегда: это безжизненный, раскаленный солнцем полуостров с зеленой полоской побережья. От жажды здесь страдали все – и греки, и римляне, и генуэзцы, и татары. Русские с украинцами перестали страдать в 50-х годах, когда по сталинскому плану «преобразования природы» сюда хлынула вода из Днепра по Северо-Крымскому каналу. Города и сельхозполя с облегчением хлебнули воды.

Счастье закончилось в 2014-м, когда Украина из мести за потерю Крыма просто перекрыла канал.

Пересыхающий канал в Крыму.Фото: Юлия АЛЕХИНА

Хотя Киев помучил крымчан и отключением света, и перекрытием сухопутного пути на полуостров. Но проблему с энергией решили. Построили даже мост из России в Крым.

А что с водой?

Я умываюсь над раковиной в маленьком отеле города Судак. Глазами цепляюсь за плакатик на стене, по надрыву похожий на революционную листовку: «В Судаке воду (написано синими заглавными буквами) дают по часам. Летом, в пик курортного сезона, один кубометр воды стоит 300 рублей! Закрывайте краны, сообщайте о малейших утечках». Меня пробрало. Прикрутил кран в половину, домылся под тонюсенькой струйкой.

За завтраком хозяйка отеля Светлана воспоминала об ужасах жизни при Украине. Оказывается, вода в эти части Крыма шла из канала. И это была плохая вода, ее не хватало:

- Давали ее два часа утром и два часа вечером, мы были вынуждены заказывать машины-водовозки. Дрались на улицах над кранами. Или просто сбивали краны машинами и сверху их парковали – чтобы соседи недополучили воды… А машины эти пытались поджигать...

От этих рассказов кофе в горло не лез. Спрашиваю машинально: «А как сейчас»?

Табличка в номере отеле в Судаке.Фото: Юлия АЛЕХИНА

Сейчас, по словам Светланы, «все хорошо». Вода стала другой, чистейшей. Не удивительно, власти Крыма, лишившись воды из Днепра, запитали города на востоке полуострова от артезианских скважин.

- Сейчас воду дают четыре часа утром и четыре вечером, мы успеваем набрать резервные емкости, - слово «успеваем» Светлана произносит с удовлетворением.

Поэтому «хорошо» - только в сравнениии с прошлым. Гигантские пластиковые баки для хранения воды, по-прежнему занимают треть каждого крымского строительного рынка. Важная деталь - в каждом приличном крымском доме есть такая резервная емкость. На всякий случай. Мало ли.

СУХИЕ МОГИЛЫ

С местным блогером и бизнесменом Александром Горным мы встретились, разумеется, на горе Клементьева. У ее подножия, как иллюстрация к нашему разговору, раскинулось пересохшее озеро Бараколь. В этом году оно так и не заполнилось водой. По словам Александра, с водой просто катастрофа. Я верю и не верю, блогеры живут скандалом. Но Саша приводит неожиданный аргумент:

Вид на пересохшее озеро Бараколь.Фото: Юлия АЛЕХИНА

- Могильщики рассказывали, что раньше уже на 60 сантиметрах земля была влажной, сейчас - на двух метрах. Крым пересох, прожарился… Татары загоняют в пересохшие пруды экскаватор, роют яму в центре и из нее заполняют водовозки. Там, где нет скважин, просто воруют воду из Северо-Крымского канала в нем есть места, где вода еще есть на донышке, можно что-то откачать.

Самая ошеломительная информация от Горного – на севере Крыма есть частные нелегальный градобойные артустановки. За деньги можно заказать дождь на свое поле...

- А насосы, которыми воруют воду из канала ты и сам найдешь, я дам тебе точки, где они стоят.

- А что власти? – задаю логичный вопрос.

- Власти весной решили ввести новый тариф на воду – тратишь до 3 кубов на человека — платишь 20 рублей за кубометр, тратишь 5 кубов – уже 70 рублей. Больше 5 кубов - сразу 180 рублей. Люди встали на дыбы и тариф не ввели. Хотя, для бытового пользования 3 куба - это более чем. Но у людей есть огороды, полив…

Я подсказываю:

- И туристы!

Саша кивает. Быстро считаем. Крым в прошлом году посетило 8 миллионов туристов. Среднее время проживания на полуострове – полторы-две недели. Можно представить, как изменяется расход воды в сезон, если постоянных жителей в Крыму всего 2,3 миллиона человек!

Власти пока ищут решение проблемы. По словам Горного, «качают остатки воды из скважин и перебрасывают ее туда-сюда, а надо менять дырявые коммуникации и учиться воду экономить».

Я позвонил Екатерине - пресс-секретарю главы Крыма. Она изобразила непонимание:

- Вы скажите, кто вам нужен конкретно? У нас за артезианские скважины отвечает одна организация, за водохранилища другая.

Я изумился:

- Что, нет единого координатора?

- Нет.

После чего пресс-секретарь на 5 дней пропала с моих радаров и не отвечала на звонки. Ждала, когда закончится моя командировка в Крым. Старая методика пресс-служб.

ДЕНЬГИ ТЕПЕРЬ ЕСТЬ. А НАПОИТЬ ЗЕМЛЮ НЕЧЕМ

Объективно, от жажды крымчане и туристы не умрут. Питьевой воды хватит, чтобы напоить в сезон 10 миллионов человек.

Больше всего от дефицита воды досталось фермерам. Мало кто уже помнит, что во время работы канала, на севере Крыма выращивали рис, причем в таких объемах, что кормили половину Украины. Сейчас о рисе и речи нет.

На полях - вполне современная техника.Фото: Юлия АЛЕХИНА

В поселке Найденовка меня ждет фермер Юрий Сучков - директор внушительного агрокомплекса – он уже несколько лет выращивает в Крыму засухоустойчивые культуры. Первым делом, он показывает мне фото своего хозяйства - каким оно было при Украине – какие-то развалины крытые серым унылом шифером с дырами. Я машинально замечаю: «Пейзаж как в Тверской области». А сейчас вокруг нас – дорогущая техника и новые амбары - все куплено на госдотации.

- При Украине мы ни гривны не получили от государства, - говорит мне фермер.

Но «отключение» Северо-Крымского канала комментировать отказывается на отрез. Родня осталась на Украине. Можно только догадываться, какой шок он пережил в июле 2014 года, когда канал был перекрыт.

- Прошлый год был аномальный в плане жары, да и сейчас… - Юрий смотрит на небо. Какие-то невнятные облака бродят, но нет надежд что из них что-то прольется. И продолжает:

- Урожая, конечно, в этом году хорошего уже не будет… По прибыли выйдем просто в ноль.

Не в последнюю очередь благодаря дотациям государства хозяйство фермера Сучкова активно растёт.Фото: Юлия АЛЕХИНА

Я знаю, и ученые знают, что погода в Крыму циклична. Пять влажных сезонов, пять сухих. Поэтому спрашиваю:

- А если и следующее лето будет аномальным?

Но, фермер все давным-давно обдумал:

- Если хочешь хорошие урожаи – ставь поливальные машины. Сейчас мы собираемся 300 гектаров поставить под орошение. По деньгам нужно положить на это 100 миллионов рублей. Но эту сумму нам субсидируют до 80%. На следующий год еще 200-300 гектаров сделаем.

- А воды на это хватит?

- Будем скважины бурить. Внизу вода еще есть, правда уходит все глубже, на 100, на 150 метров уже.

- Сколько стоит такая скважина?

- 6 миллионов. Хватает на 100 гектаров. Работает до 5 лет. Потом – бурим новую.

Фермер Юрий Сучков.Фото: Юлия АЛЕХИНА

Я ничего не говорю Юрию, потому что у него нет другого выхода. Но, по словам экспертов, все артезианские скважины в равнинном Крыму, давно уже дают соленую воду с минерализацией 4 грамма на литр. Пить такую воду нельзя! В бутилированной минералке, содержание солей - 2-2,5 на литр. Кофе в такой воде не заваривается. При поливе таким «боржомом» земля засоляется, превращается в солончак. Начинается эрозия и пылевые бури. В Крыму пылевые бури уже были в начале этого лета, пока не прошли сильные дожди.

На прощание, фермер провожает меня к отрезку перекрытого Северо-Крымского канала. Сторожка в стиле «сталинский ампир» пуста, но аккуратно побелена. На дне канала валяются кирпичи и автопокрышки. Из длинной лужи, стоящей в центре канала, пугливый степной лисенок быстро пьет воду, кося на нас глазом.

Степной лисенок прибежал сюда, чтобы напиться из еще невысохшей лужи.Фото: Юлия АЛЕХИНА

КИЕВ ХОТЕЛ ПРОДАВАТЬ ЗА ЕВРО

Дожидаясь ответа от властей Крыма, я переговорил по телефону с Натальей Поклонской. До нее дозвониться - в Москву с полуострова! - оказалось легче. Она тихим, железным голосом, начисто лишенным эмоций, высказалась так:

- Основным источником пресной воды для Крыма является Северо-Крымский канал. Украина лишила жителей Крыма права на воду. А это базовое право человека, посягать на него нельзя.

Река Днепр берет свое начало на территории России. Это не внутренняя река Украины. Я обратилась к верховному комиссару ООН. Мое обращение официально зарегистрировано. Вместе с этим обращением, МИД РФ направил ноту. Ответа пока нет.

Через час, я с изумлением услышал совершенно другое мнение.

- А не нужен нам этот канал, - заявил мне Игорь Воронин, крымский ученый-географ. - Дорого, неэкономично, вода плохая, просто отвратительная.

- Почему отвратительная?

- На Днепре, в его украинском течении, стоят 5 крупных городов с населением от полумиллиона человек до нескольких миллионов. Прежде чем вода приходит по каналу в Крым, она пять раз побывает в желудках украинцев. Очистка этой воды стоит очень дорого. Поэтому на 80% она из канала использовалась для технических нужд. Где-то 40% брал промышленный центр Армянск-Красноперекопск. Еще 40% шли на орошение Северного Крыма. И только 20% воды из канала шло на водообеспечение Восточного Крыма, то есть, эту воду просто пили Феодосия, Судак и Керчь. В особо-засушливые периоды мы брали эту воду и для Симферополя…

Ученый Игорь Воронин уверен: "Не нужен нам канал!".Фото: Юлия АЛЕХИНА

По словам географа, только из-за начала в Крыму засушливого 5-летнего цикла, проблема воды снова всплыла. А вода из канала — не только плохая, но еще и дорогая! Оказывается, это наследство широкой, богатой жизни в СССР:

- Когда в советское время строили канал, деньги не считали. Но вода по каналу не течет сама, ее нужно качать! Западная ветка канала – вообще череда шлюзов и насосных станций. Насосы потребляют уйму энергии. А потери? Канал – открытый. До 25% воды просто испаряется. Еще 10% воды уходит в грунт. Восточная ветка - земляная, там до 40% воды терялось. Поэтому Западную ветку уже забетонировали.

Игорь Николаевич не говорил прямо, но мне показалось, что все эти факты учитывались при торге с Украиной. Уже через несколько месяцев после перекрытия канала, в Киеве опомнились и начали предлагать воду Крыму, рассчитывая крупно нажиться. Даже установили водомерные устройства. Несмотря на все громкие политические заявления: «Ни капли воды крымским предателям!», все-таки был закулисный торг, который закончился ничем:

- Украинцы хотели получать за воду из канала, как за питьевую, причем в евро – это же европейская держава! – с сарказмом заметил географ. - И поставлять они хотели воду по факту подачи, а не по факту потребления. Значит, будем изыскивать воду самостоятельно.

НА СПАСЕНИЕ СНОВА БРОШЕНА АРМИЯ

Пока, как я понял, все эти изыскания проводятся местными жителями своими силами – бурят нелегальные скважины и банально воруют из канала остатки воды. Лично видел якобы бесхозные насосы, спрятанные в зарослях канала. Их включают по ночам, тайком. А скважин люди уже набурили столько, что возникла «депрессионная воронка» и в подземные озера с водой аж 17-го века, начала просачиваться вода морская. Чтобы реанимировать этот артезианский бассейн, потребуются сотни лет.

Но вода людям нужна сейчас.

Что делать?

- Бурение скважин - не решение проблемы, - говорит мне Геннадий Самохин, старший преподаватель кафедры землеведения Крымского федерального университета. Про скрытые водные ресурсы полуострова он знает все. Они есть, Геннадий Викторович загибает пальцы:

- Использование очищенной воды из канализационных стоков повторно, в качестве технической. Турбины Симферопольской ТЭЦ охлаждают питьевой водой!

Я подсказываю - на крымских автомойках машины моют питьевой водой. А Самохин продолжает перечислять:

- В море сейчас свободно уходит 100 миллионов кубометров пресной воды в год. Это очень большая цифра – и это только сток из трех рек: Бельбек, Альма и Кача. Почему мы ее не забираем? Еще больше воды течет в подземных руслах рек, ее тоже можно забрать.

- А опреснение?

- Очень энергоемко, и нужно придумать, куда сбрасывать шлам, который будет извлекаться из морской воды. Но малые опреснительные станции допустимы. Понимаете, проблема воды в Крыму решается только комплексно! Перепрофилирование водоемких производств, замена изношенных коммуникаций, экономия воды, использование технической воды везде, где можно. Поиски новых источников. Вот сейчас Черноморнефтегаз ищет залежи пресной воды под Керченским проливом...

Преподаватель Крымского федерального университета Геннадий Самохин.Фото: Юлия АЛЕХИНА

Я дипломатично-иронично закончил наш разговор:

- Вижу, власти Крыма в поисках решений.

Воронин вздохнул:

- Шесть лет уже ущут решения, пора бы уже и найти…

Тем же вечером мне все же удалось выйти на связь с главой Госкомитета по водному хозяйству Крыма Игорем Вайлем. Разговор был краток:

- Нет, я не буду с вами встречаться и разговаривать, сейчас моя пресс-служба пришлет вам ответ.

Как я и ожидал, в этом ответе было написано, что в Крыму с водой все хорошо. Практически прекрасно: еще чуть-чуть и Крым будет экспортировать излишки пресной воды. Правда, ровно через неделю после этого ответа в Крым прибыл эшелон труб, и военные строители начали лихорадочно строить временный водовод длиной в 60 километров. По нему будут перебрасывать воду из Тайганского водохранилища в обмелевшее Симферопольское. Как мне подсказывает мой жизненный опыт, армия привлекается для решения подобных задач только в случаях, когда катастрофа или случилась или вот-вот произойдет. Решение об этой экстренной помощи принимали Путин и Шойгу. А глава Крыма тем временем обвинил в случившемся «особенности погоды в этом году» и назвал дефицит воды «определенным». Возможно, он просто не читал бумагу, которую мне прислали из крымского водхоза?

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

Операция по взятию Днепра

- На Украине уже открыто говорят о возможном военном конфликте с Россией из-за воды для Крыма. Это фантазии? - спрашиваю я крымского политолога Владимира Джараллу.

- Есть опыт Израиля, который имеет два основных источника воды – реку Иордан и Голанские высоты, привел пример политолог. - Каждый раз, как арабские страны пытались «отключить» Израилю воду, следовали жесткие военные санкции. После чего, конфликтующие на Ближнем Востоке стороны перестали касаться темы воды вообще. Россия могла бы создать «зону безопасности» от Перекопа до Днепра, взяв под контроль часть Херсонской области. Даже украинские эксперты считают, что Россия может провести такую операцию и она будет успешной. Но если Россия это сделает, можно предположить реакцию Европы или США. Поэтому – нет. Проблему воды для Крыма будут решать по-другому.