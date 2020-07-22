«Собчак до нее далеко»: Дарья Мороз показала, как загорает обнаженной

Пока другие звезды выбирают для отдыха Крым и Алтай, Дарья Мороз отправилась в Псковскую область. Актриса уже месяц живет в деревне Глушь у своего отца, режиссера Юрия Мороза. В Инстаграме Дарья делится простыми деревенскими радостями: вместе с 9-летней дочкой Аней она ходит за грибами, купается, плавает на лодке и парится в бане.

Судя по всему, деревенька, где живет актриса, действительно затеряна в глуши: Дарья смело загорает обнаженной на местном озере, не боясь любопытных глаз. На своей страничке Мороз опубликовала снимок, на котором она запечатлена без одежды. Дарья лежит на деревянном причале, подставив обнаженное тело солнечным лучам.

Пикантный снимок сделала дочка звезды Аня. В Инстаграме Мороз рассказала историю появления этого кадра.

- Дочь Анна Константиновна взяла телефон и сказала: «Я фотографирую так же хорошо как папа». Ну и реально художественно сняла маму, - написала актриса.

d_moroz #дочьдочь #аннаконстантинна взяла телефон и сказала: «Я фотографирую так же хорошо как папа» Ну и реально художественно сняла маму;)) #деревняглушь #тишьдагладь @anna.konbog75 #foto

Поклонники восхитились художественным снимком и признались, что Аня действительно снимает не хуже, чем ее отец, режиссер Константин Богомолов. Более того, поклонники считают, что новая жена Константина Ксения Собчак никогда не решится на такой смелый кадр. А если и осмелится, то будет выглядеть на фото далеко не так прекрасно, как Дарья.

«Вот это да! Гены пальцем не задавишь», «Слушай, круто как! Молодец, Анюта!», «Даже ребенок в таком возрасте понимает, что мама лежит не «голая», а мама шедеврально лежит, и что это нужно срочно запечатлеть», «Пусть не останавливается. Личный фотограф - это круто», - написали в комментариях фолловеры актрисы.

В деревне у своего отца Дарья Мороз отдыхает каждое лето. Артистка признается, что если бы не учеба дочки, она бы переехала в Глушь насовсем. Вероятно, звезда все-таки лукавит – ведь она жить не может без сцены и съемок. Дарья по-настоящему предана своей профессии, и наверняка не собирается оставлять карьеру, которая сейчас на самом пике. Не так давно стало известно, что сериал «Содержанки», в котором Мороз сыграла главную роль, покажут в Великобритании и Ирландии. Многосерийную драму будут транслировать на онлайн-площадке Walter Presents. Основатель платформы Уолтер Юззолино высоко оценил «Содержанок» — по его словам, сериал не похож на другие российские шоу.

d_moroz Пока #мамадаша отвалила по делам в Москву, #дочьдочь #аннаконстантинна @anna.konbog75 не скучает в деревне!

Дарья Мороз не раз рассказывала, что развод никак не повлиял на ее работу с Богомоловым как с режиссером. Напротив, актриса считает, что после расставания их сотрудничество стало еще более плодотворным. Эмоции ушли, осталось только чувство профессионализма. А вот свадьбу своего бывшего мужа с телеведущей Ксенией Собчак Дарья пока комментировать не готова. В одном из интервью Мороз призналась, что тема бракосочетания Богомолова и Собчак – табу для нее, и она не готова всерьез ее обсуждать.

- Это закрытая для меня тема. Я не готова ее всерьез обсуждать, - отрезала актриса. – Считаю, что каждый человек имеет право самовыражаться, как он хочет.