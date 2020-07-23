Нюша разделась до бикини и показала такое, что никто не ожидал

Границы закрыты – но это не останавливает знаменитостей в стремлении провести отпуск на море. Звезды оккупировали Сочи и Крым и делятся в Инстаграме солнечными снимками. Певица Нюша тоже отправилась отдыхать на черноморское побережье. Вместе с семьей она поселилась в Крыму. Артистка купается, загорает и совершает морские прогулки на яхте. На своей страничке она опубликовала фотографию, снятую на палубе катера. 29-летняя исполнительница разделась до бикини и продемонстрировала поклонникам большую татуировку на животе.

Подписчики певицы были шокированы размером наколки: чтобы сделать такую татушку, нужда недюжинная смелость. «Ого, и когда успела?», «Такая большая татуировка, наверное, очень больно было?», - переживают фолловеры звезды.

nyusha_nyusha Нюша показала татуировку на животе.

Самые проницательные догадались, что татуировка – временная. Рисунок нанесен хной, так что никакого вреда для кожи он не принес. Восточный узор гармонично смотрится на теле загорелой Нюши – неудивительно, что она решила поделиться эффектным фото с публикой.

Самые проницательные догадались, что татуировка – временная. Рисунок нанесен хной. Фото: Инстаргам.

Вместе с певицей в Крыму отдыхает ее муж, бизнесмен Игорь Сивов, и дочка. Девочке недавно исполнилось два года, малышка родилась в дорогой частной клинике в Майами. Родители долго скрывали, как они назвали наследницу, и только потом признались, что дали ей редкое имя – Симба. По словам Нюши, она очень любит мультфильм «Король Лев», поэтому решила назвать дочку в честь главного героя анимационной ленты.

Три года совместной жизни сделали Нюшу по-настоящему счастливой, хотя первоначально ее отношения с Игорем были не такими уж радужными. Певица познакомилась с будущим супругом во время гастролей – он был организатором ее концерта в Казани. Ради нее он бросил работу и перебрался в Москву. На момент знакомства с Нюшей Игорь Сивов был женат и воспитывал двоих детей. Бизнесмен до последнего скрывал от любимой штамп в паспорте. Когда Нюша узнала, что ее избранник женат, то очень расстроилась.

- Я не была готова стать любовницей. Его бывшая жена не давала развод. Нам надо было ждать. Но для меня это щепетильная ситуация, ведь любая женщина не хочет разбивать семью. Раньше это и для меня было табу, но в жизни так случается, что, когда ты чего-то сильно не хочешь, это приходит в твою жизнь, — рассказывала певица в интервью YouTube-каналу «А поговорить».

По словам Нюши, она сразу поняла, что Игорь – мужчина всей ее жизни. Со временем его бывшая жена приняла ситуацию и смирилась с ней. Нюша считает своего мужа идеальным мужчиной – она уверена, что он прекрасный отец.