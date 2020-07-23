2020-07-23T11:09:35+03:00
Лесные пожары

В мире леса чаще гибнут в Африке и Южной Америке

Эксперты рассказали о сокращении площади природных территорий
Иван ЛУКИН
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Темпы потери лесов существенно снизились за период 1990 - 2020 годов из-за сокращения вырубки лесов в некоторых странах.Темпы потери лесов существенно снизились за период 1990 - 2020 годов из-за сокращения вырубки лесов в некоторых странах.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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На Земле с каждым годом становится меньше лесов. С 1990 года наша планета потеряла 178 миллионов гектаров природных территорий. При этом быстрее всего деревья исчезают не в России, о чём часто говорят экологи, и не на азиатском континенте в целом, а в Африке. На этом континенте с 2010 по 2020 годы лесные площади сокращались на 3,9 миллиона гектаров ежегодно. Такие данные приводятся в докладе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

Эксперты уточняют, что сегодня леса покрывают примерно треть территории суши, что составляет 4,06 миллиарда гектаров. При этом более половины объема всех лесов (54%) находятся в пяти странах – России (815 миллионов гектаров), Бразилии (497 миллионов гектаров), Канаде (347 миллионов гектаров), США (310 миллионов гектаров) и Китае (220 миллионов гектаров).

"Площадь лесов в мире продолжает сокращаться, - говорится в докладе. - Тем не менее, темпы потери лесов существенно снизились за период 1990 - 2020 годов из-за сокращения вырубки лесов в некоторых странах".

В исследовании названы континенты-лидеры по исчезновению лесных массивов. Кроме Африки, с такой же проблемой столкнулась Южная Америка, где с 2010 по 2020 годы погибло 2,6 миллиона гектаров леса. При этом их там и так меньше, чем, например, на азиатском континенте. Кстати, по данным экспертов, за те же годы наибольший прирост лесных площадей наблюдался в Азии.

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