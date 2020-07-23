2020-07-23T19:15:28+03:00
Звезды

С кем встречается внук первого президента России: Борис Ельцин-младший закрутил роман с «Красой Заполярья»

39-летний наследник громкой фамилии предпочитает моделей и королев красоты
Ирина СУХАНОВА
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Борис Ельцин встречается с моделью Верой Гоппен. Фото: Инстаграм.Борис Ельцин встречается с моделью Верой Гоппен. Фото: Инстаграм.
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Сердце одного из самых завидных женихов России вновь несвободно: внук первого президента России Борис Ельцин закрутил роман с моделью Верой Гоппен. Обладательница титула «Краса Заполярья» - 33-летняя длинноногая блондинка — ранее встречалась с актером Павлом Деревянко. И вдруг она появилась на страницах Инстаграма Бориса Ельцина-младшего. Судя по всему, пара сейчас как раз проходит конфетно-букетный период. На снимках Вера нежно обнимает Бориса за шею во время совместного отдыха.

Несмотря на грядущий юбилей (в будущем году Ельцин-младший отметит 40-летие), Борис до сих пор пребывает в статусе холостяка и ни разу не пытался отвести кого-то из своих избранниц в загс. Похоже, Ельцин-младший пока не встретил настоящую любовь. Хотя сердечных побед на его счету немало. Молодой человек крутил романы со многими красавицами. Борис предпочитает девушек модельной внешности и победительниц конкурсов красоты. Не обходит он своим вниманием и представительниц известных фамилий.

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Борис Ельцин опубликовал в Инстаграме совместное фото с Верой.
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Борис достаточно долгое время встречался с моделью Еленой Максимовой. Затем закрутил роман с другой манекенщицей, Олесей Сенченко. С еще одной известной светской девушкой - Шахри Амирхановой, внучкой поэта Расула Гамзатова – Ельцин-младший чуть не пошел под венец. В марте 2016 года он расстался с еще одной своей пассией - сербской супермоделью Тамарой Лазич. Пара встречалась больше двух лет, но так и не оформила отношения.

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Модель Олеся Сенченко - бывшая возлюбленная Бориса
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После Тамары сердце наследника громкой фамилии покорила Ольга Ефремова — внучка знаменитого советского актера Олега Ефремова. Их отношения казались прочными и зрелыми — поговаривали, что Борис даже был готов усыновить ребенка Ольги от брака с итальянским бизнесменом. Однако пара все-таки рассталась.

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Еще одна бывшая пасия Ельцина - сербская модель Тамара Лазич.
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Похоже, у младшей сестры Бориса, 18-летней Марии Юмашевой есть все шансы пойти под венец раньше брата. Несколько месяцев назад стало известно о помолвке Маши с футболистом Федором Смоловым. Пара провела вместе зимние каникулы на карибском острове Сен-Братс, где у семьи Юмашевых есть дом. Поговаривают, что бракосочетание Маши и Федора пройдет там же, в поместье на Сен-Бартсе.

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Внучка Олега Ефремова Ольга тоже попала в сети внука президента.
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Борис Ельцин-младший много путешествует по миру. Он не привязан к одному месту работы и предпочитает заниматься разными бизнес-проектами. Внук первого президента России учился в МГИМО, позже перевелся в Высшую школу бизнеса МГУ. После этого один год проучился в Брауновском университете в США. Работал директором по маркетингу российской команды «Формулы-1», затем переключился на девелоперский бизнес. Потом стал совладельцем расположенного в центре столицы частного элитного детского сада «Интересный».

Раньше Вера Гоппен встречалась с актером Павлом Деревянко. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Раньше Вера Гоппен встречалась с актером Павлом Деревянко.Фото: Борис КУДРЯВОВ

Вера Гоппен стала обладательницей титула «Краса Заполярья» в 2008 году. Девушка работала моделью и телеведущей, снималась для глянцевых журналов (в том числе и обнаженной для мужских изданий MAXIM и Playboy), пробовала свои силы в кино. С Павлом Деревянко Вера познакомилась в 2011 году во время съемок телешоу. Пара рассталась в 2014 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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