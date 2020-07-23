«Это точно он!»: Поклонники обсуждают нового мужчину Екатерины Климовой

Личная жизнь красавицы Екатерины Климовой живо интересует ее поклонников: актриса трижды выходила замуж, у нее четверо детей. Со своим третьим мужем, 34-летним актером Гелой Месхи 42-летняя Екатерина рассталась всего год назад. С тех пор рядом с ней так и не появился новый мужчина. Но теперь, похоже, все изменилось. Актриса намекнула, что у нее есть любимый человек.

- Да, я не замужем, но это не значит, что я одинока. Не хочу делать из этого очередную сенсацию. Просто хочу жить и заниматься любимым делом, говорить о профессии и ради нее осваивать новые горизонты, - рассказала Климова в интервью ОК!

Признание актрисы совпало с еще одним моментом: на безымянно пальце Екатерины вновь появилось золотое кольцо, похожее на обручальное. Украшение мелькнуло в одном из кадров видеоролика, который выложила в Инстаграме подруга Климовой – актриса Екатерина Вуличенко. На видео заметно, что Климова крутит колечко на безымянном пальце. Возможно, актриса получила предложение руки и сердца от загадочного воздыхателя.

Поклонники Екатерины заметили кольцо, которое красуется у нее на безымянном пальце правой руки. Фото: кадр видео.

Поклонники в соцсетях вовсю обсуждают: кто же он, загадочный избранник, покоривший сердце Екатерины. Многие сходятся во мнении, что актриса вновь сошлась с бывшим мужем Гелой Месхи. «Это точно он!», - уверены фолловеры звезды. Тем более, что сама Екатерина не раз намекала, что это возможно.

По словам актрисы, в период самоизоляции отец ее младшей дочки Беллы часто виделся с ней и много помогал ей и детям. Екатерина по достоинству оценила благородство бывшего мужа и решила, что их история еще может иметь продолжение.

- На карантине мы много общаемся, он отличный отец, очень помогает. И я поняла: в наших отношениях еще рано ставить точку, - рассказывала Климова в программе Бориса Корчевникова «Судьба человека».

В Интернете обсуждают возможное воссоединение Климовой с экс-супругом Гелой Месхи.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Напомним, актриса впервые вышла замуж за свою школьную любовь – ювелира Илью Хорошилова. Екатерина родила от него дочку Лизу, сейчас девушке 18 лет. Счастливую семейную жизнь разрушил роман с коллегой по съемочной площадке Игорем Петренко. Забрав дочку, Климова ушла от Ильи в новую жизнь. Петренко стал ее вторым мужем, они прожили вместе 9 лет. В этом браке появились сыновья Матвей и Корней (мальчикам 12 и 14 лет). Младшую дочку Беллу (ей 4 года) Екатерина родила от Гелы Месхи.