2020-07-20T18:33:30+03:00
Политика

Во Всемирной организации здравоохранения отмечают спад пандемии в Казахстане

Министерство здравоохранения РК переходит на новую систему учёта заболевших коронавирусом
Станислав ВАРЫХАНОВ
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Фото с сайта Минздрава РК https://www.coronavirus2020.kz/ruФото с сайта Минздрава РК https://www.coronavirus2020.kz/ru
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Начиная с 18 июля подсчёт количества заболевших коронавирусом граждан Казахстана проводится по новой схеме: лабораторно подтверждённые случаи заражения вирусом COVID–19 объединяются со случаями пневмоний с отрицательным результатом теста на коронавирус, но имеющих клинические и эпидемиологические признаки злополучного COVID. Об этом говорится в заявлении Министерства здравоохранения Казахстана, где подчёркивается, что решение было принято после «технических консультаций с Европейским региональным бюро Всемирной организации здравоохранения» и с учётом того факта, что «с третьей декады июня отмечен рост вирусных пневмоний без уточнения возбудителя». Полный переход на кодировку COVID–19 с использованием новых кодов международной классификации болезней начнётся 1 августа.

Напомним, что одним из первых шагов нового министра здравоохранения Казахстана Алексея Цоя стало то, что с начала июля в общую статистику заболеваемости были добавлены бессимптомные формы коронавируса (до июля их учёт проводился раздельно). Формально это увеличило число зафиксированных случаев заражения ковидом, однако и логика этого шага очевидна, поскольку бессимптомная форма болезни также представляет опасность для окружающих. Нынешние статистические новации также приведут к росту зафиксированных в отчётах случаев заболевания, об этом говорится в документе: «Министерство здравоохранения всецело понимает, что изменение подходов к учёту приведёт к ухудшению позиций Казахстана в международном рейтинге заболеваемости и смертности от коронавирусной инфекций». Но ясность картины и эффективность преодоления недуга важнее.

Фото с сайта Минздрава РК https://www.coronavirus2020.kz/ru

Фото с сайта Минздрава РК https://www.coronavirus2020.kz/ru

Вот как власти Казахстана объясняют мотивы перехода на новую схему учёта заболевших: «Данный подход позволит делать правильные прогнозы заболеваемости, адекватно планировать необходимые ресурсы: медицинские кадры, койки, медицинское оборудование, лекарственные средства, а также обеспечить прозрачность статистики. Это подчёркивает открытую политику нашего государства в готовности совместно противостоять пандемии коронавируса и изучать её последствия в тесной связи с международным сообществом. Считаем, что принятие рекомендаций ВОЗ по применению международных классификаций болезней станет примером для других стран».

Помимо прочего, данные меры являются косвенной иллюстрацией того, что никакого «нового взрывного роста» эпидемии коронавируса в Казахстане нет, несмотря на сплетни, тиражируемые некоторыми зарубежными масс-медиа и циркулирующими в социальных сетях. Изменение позиции страны в международной статистике связано не с ростом числа заразившихся, а с чисто арифметическим добавлением к их списку всех случаев пневмонических заболеваний, связанных с коронавирусом по классификации Всемирной организации здравоохранения. Все без исключения случаи заболевания граждан Казахстана – как коронавирусных, так и пневмонических - изначально фиксировались Министерством здравоохранения страны. А теперь их попросту суммируют.

Это решение, напомним, было принято на основе регулярных рабочих консультаций со специалистами ВОЗ, которые помогают Казахстану корректировать методологию учёта развития эпидемии и фиксировать её формы. Власти Казахстана подчёркивают: в стране нет никакой новой опасной инфекции, все заявленные ранее случаи заболеваний выявленной пневмонией по классификации ВОЗ относятся к COVID-19.

«Точная, своевременная и стандартизированная медицинская информация»

К сегодняшнему дню в Казахстане зафиксирована 71 838 тысяча заболевших коронавирусом, 43 401 выздоровевших и 585 случаев летального исхода, динамика прироста новых случаев сохраняется на уровне 1700-1800 человек в сутки, смертность от коронавируса составляет 0,5% от общего числа заразившихся. Для сравнения: в Соединённых Штатах Америки число заболевших составило более 3,8 млн. человек, уровень летальности - 3,68%. В мировом рейтинге американского Университета Джонса Хопкинса Республика Казахстан занимает 29-ю позицию по распространению заболевания (до изменений в методологии подсчёта страна находилась на 31 месте).

Региональный директор Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения доктор Ханс Клюге отмечает, что применение нового метода подсчёта числа заболевших в Казахстане даёт возможность предоставления точной, своевременной и стандартизированной медицинской информации для обоснования медико-санитарных мер, таких, как мероприятия в сфере общественного здравоохранения, организация работы медицинских учреждений и их способность работать во время пиковых нагрузок. Эта система назначает для каждого заболевания код, позволяющий стандартизировать сбор и сравнение данных в соответствии с международной классификацией болезней. Кроме того, этот процесс идёт рука об руку с обучением медицинских работников правильному назначению кодов COVID-19.

Ханс Клюге поблагодарил Министерство здравоохранения Казахстана за согласие на тестирование граждан в референс-лабораториях ВОЗ. Клюге выражает надежду на то, что как можно большее количество стран последует принятой на вооружение в Казахстане статистической модели, крайне важной для обеспечения прозрачности и формирования политики на основе фактических данных.

Фото с сайта Минздрава РК https://www.coronavirus2020.kz/ru

Фото с сайта Минздрава РК https://www.coronavirus2020.kz/ru

ВОЗ подтверждает летнюю вспышку пневмонии в Казахстане как результат заболевания коронавирусом. Особенность этой формы пневмонии состоит в том, что все заболевшие ею имеют отрицательный результат ПЦР-теста, однако клинические и эпидемиологические признаки COVID-19 налицо. Глава представительства Всемирной организации здравоохранения в Казахстане Кэролайн Кларинваль пообещала, что в ближайшее время в страну дополнительно прибудет группа экспертов ВОЗ.

В свою очередь директор по чрезвычайным ситуациям Европейского бюро ВОЗ Дорит Нитцан заявила, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Казахстане улучшается. По её словам, треть случаев заражения зарегистрирована за последние две недели, однако в целом эпидемиологическая обстановка стабилизируется и наблюдается спад. Она отметила, что власти Республики Казахстан не только разрабатывают санитарные меры, но и улучшают способы тестирования и лечения пациентов.

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