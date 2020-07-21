Почему Хабаровск защищает своего губернатора, зная, что он может быть замешан в убийствах

Арестованный губернатор Сергей Фургал мог заказать убийство? Хабаровск соглашается - мог.

- Тогда чего столько шума? - удивится наш читатель. - Зачем в городе эти митинги?

И окажется прав. Исходя из своей «материковой» логики.

Потому что в Хабаровске на Фургала, на его арест и на всех нас, живущих на другом крае страны, другой взгляд. Особенный. Дальневосточный.

Отгородился от народа

Вспомним, как все начиналось. 2018 год. Хабаровск - типичная русская молчаливая провинция, где без проблем правит единоросс Вячеслав Шпорт. Это были те умиротворенные времена, когда слово Москвы считалось законом. А местные выборы - так. Формальность...

И потому Шпорт спокоен. Переизберут.

- Хотя мы били тревогу, - рассказывал мне в Хабаровске социолог, профессор дальневосточного филиала РАНХиГС (Академия госуправления) Николай Байков. - Даже лояльные властям пенсионеры твердили: за губернатора голосовать не будем, он нас не слышит. Шпорт действительно не отвечал на обращения людей... Отгородился в кабинете. Окружение убедило его: Хабаровск живет хорошо... Хотя в крае нормальной работы нет. Дошло до того, что пивзавод стал градообразующим предприятием...

- Я его предупреждал, - рассказывал мне чиновник из окружения Шпорта. - Помню, его представитель в Комсомольске-на-Амуре трактором передавил клубнику соседки-фермера. Скандалище. Я говорю: ты осуди сотрудника. Компенсируй фермерше урон. Молчит... А перед выборами фотографа губернатора обвинили в педофилии. Развращал 12-летнюю девочку. Опять молчит. Я - ему: «Слав, ты чего?» Он: «Народ уже успокоился».

Последней каплей стал визит Шпорта к президенту, где губернатор отрапортовал: «Средняя зарплата по краю - 45 тысяч, а у врачей - 81 тысяча».

Хабаровск был поражен. Ну не видят здесь люди таких денег.

А потом случились фантастические выборы-2018.

Как пришел Фургал

До своего звездного губернаторского часа Сергей Фургал, как говорится, не отсвечивал. В прошлом врач-терапевт из Амурской области, в конце 90-х Фургал приехал в Хабаровск и занялся, мягко говоря, темным бизнесом - сначала продажей леса, потом - переработкой и продажей лома металлов. И быстро пошел в гору, в 2007-м стал уже депутатом от ЛДПР в Госдуме.

Абсолютно системный политик. «Единая Россия» по договоренности с ЛДПР даже помогала ему избраться, не выставляя на выборах в Госдуму в крае своего кандидата. В ответ Фургал благодарно изображал оппозицию, не претендуя на победу на других выборах.

В этой роли Фургал и оказался на злосчастных «перевыборах Шпорта».

В первом туре Фургал, к своему ужасу, Шпорта обошел. Но предстоял второй тур и тяжелейший для жириновца выбор. С одной стороны, неофициальный контракт с властью, предполагающий позорное снятие с губернаторской гонки. С другой - яростная надежда людей, которые были готовы голосовать хоть за черта, лишь бы не за Шпорта... И Хабаровск скорее от безысходности встал за Фургала.

«Социология показывает, что власти годами доводили регион до белого каления, - рассказывают местные эксперты. - У нас такие природные залежи, что мы обязаны жить достойно. Но москвичи отсюда все вывозят - рыбу, золото, лес, а мы живем бедно.

Зрело чувство несправедливости.

В итоге «технический» кандидат Фургал нечаянно получил 69,6% голосов, а Шпорт - 28%.

Популист ли?

Интересно, что вопрос, хороший Фургал управленец или плохой, в Хабаровске даже не стоит. Скорее спорят - он народный губернатор или все-таки популист?

- Просто народу нужен разговор с властью на понятном языке, - поясняет профессор Николай Байков. - Народ хочет говорить о своих проблемах - там крыша течет, там детей плохо кормят. Люди не просят сверхъестественного.

- Одновременно социсследования показали негативное отношение к федеральному центру, - говорит профессор.

И у Фургала, как ему казалось, был единственный выход - обнадежить людей.

Об этом же сказал после его ареста мой источник в местной власти.

- Вот с чем можно поздравить Фургала - так с его даром очаровывать людей! - усмехнулся чиновник. - Приезжает он в район, видит плохонькую школу. И начинается: «Безобразие! Я не допущу, чтоб дети учились в таких условиях!» И всегда намек - виноват центр. Я здесь, мол, герой, а Москва мне мешает. И получает эффект - «любимому губернатору» люди прощают все, а центр - козел отпущения. Хорошо Фургал устроился...

Мастер жестов

За два года хабаровский губернатор отметился широкими и с точки зрения пиара блестящими жестами.

Особенно здесь запомнили, как Фургал чихвостил чиновников за школьные обеды. Обнаружив, что детей из бедных семей кормят хуже, чем остальных, он обещал всех уволить. И сорвал аплодисменты.

Избавился от губернаторской яхты (но продать ее пока не могут - нет покупателей).

Бывшим местным чиновникам и депутатам сократил богатые пенсии.

Запретил своему правительству летать в Москву бизнес-классом. И сократил число краевых министерств.

«Фургал высказывал на совещаниях отчаянные мысли, - рассказывали мне в его окружении. - Что у нас вся таблица Менделеева добывается, но все вывозится, а налоги уходят в Москву. Губернатор говорил, что пытается оставить «рыбные» налоги в крае, но «на меня такое мощное давление в Москве оказывают!». В итоге рыбы поймали в два раза меньше, а налогов поступило в два раза больше.

С другой стороны, губернатора подводила горячность. Приедет в поселок, к нему просители - нужен ремонт больницы.

- Зачем?! - удивляется Фургал. - Новую построим. Ищите площадку для стройки.

Площадку находят. И стоит она пустая до сих пор. В итоге и старая больница без ремонта, и новой нет. Зато эффектный жест губернатора.

- Все-таки он популист: умеет обещать невыполнимое, - рассказывает депутат из Комсомольска-на-Амуре Олег Паньков. - В Комсомольске ждем два года обещанного возрождения трамвайного сообщения. Но у Фургала есть одно отличие от предыдущего губернатора - он не боится общаться с народом. А улучшения в экономике края все равно нет. При Шпорте 9 лет был ноль. При Фургале за 2 года тот же ноль.

За умение говорить с народом хабаровчане готовы простить Сергею Фургалу даже криминал?Фото: Instagram.com

«Сукин сын, но свой»

«Материк», то есть Среднерусская возвышенность, похоже, так и не понял, почему к обвинению губернатора в организации убийств Хабаровск отнесся спокойно.

- Я занимался бизнесом в начале нулевых, поэтому хорошо знаю эту психологию, - говорит лидер хабаровской «Справедливой России» Игорь Глухов.

(Во дворе его дома был застрелен фигурант «дела губернатора» бизнесмен Зоря. Глухов и обнаружил его труп.)

- Все понимают, что заниматься бизнесом в те годы и не иметь дел с бандитами было невозможно, - вспоминает он. - Поэтому прямолинейного осуждения здесь и нет.

А вот депутат Олег Паньков говорит о губернаторе жестко.

- С Фургалом я знаком лично. И если меня спросить: мог ли Фургал заказать три убийства? Я отвечу: да, - заявляет он. - В биографии Фургала был всего один год, когда он враждовал с «Единой Россией»: конец 2018-го - начало 2019-го. Тогда он добил «ЕР», в Хабаровской думе у единороссов осталось лишь 2 места из 36. После этого, уверен, и решили порыться в делах Фургала.

На общехабаровский вопрос: если Фургал преступник, то чего власти ждали 15 лет? - у центра пока нет ответа.

И Хабаровску невозможно объяснить причину других парадоксов. Как писала местная пресса, бывший мэр города Александр Соколов, например, построил себе в Калифорнии 6 домов и, чтоб сохранить грин-карту (вид на жительство) США, полгода там жил.

Как Соколов ухитрялся управлять Хабаровском из-за океана? И откуда богатства у мэра, 18 лет руководившего городом за небольшой оклад?

Мэр тихо ушел в отставку. Он никого не беспокоит и его никто... «Вот что значит быть удобным человеком. Зачем его сажать?» - зубоскалят в городе.

Поэтому к Фургалу у Хабаровска отношение, может, и странное для Москвы. Но житель, например, Австралии, куда ехали английские каторжане, авантюристы и смельчаки и где кристаллизовался особый, непонятный Лондону мир, прекрасно понял бы хабаровский лозунг (хотя скорее общий для Дальнего Востока): «Это сукин сын, но наш сукин сын!»

Что, конечно, не от хорошей жизни.