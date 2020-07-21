Врач-нейрохирург Алексей Кащеев: «После пандемии увеличилось количество пациентов с проблемами суставов»

- Алексей Алексеевич, слышала, что за время пандемии пациентов с заболеваниями суставов стало больше…

- Это правда. Во-первых, у пациентов на фоне коронавируса возникали сопутствующие заболевания, например, воспаления, требующие срочных операций. А во-вторых, поскольку люди засели дома, то обострилось все, что может обостриться. Все логично: человек больше ест, меньше ходит, не получает вовремя медицинскую помощь. Обычно лето - мертвый сезон спинальной хирургии, но сейчас пациентов - тьмы и тьмы. У нас период «чеса».

- Как изменилась ваша жизнь в этот период?

- Минимально. Продолжал работать нейрохирургом. На ковид не переключался, поскольку этого не требовалось. Ездил на работу каждый день: пробок не было, что мне нравилось. Меры соблюдал выборочно. Естественно, не носил перчатки на улице, потому что это идиотизм. Надевал маску, заходя в общественные места, в основном, только для того, чтобы не тревожить персонал.

- Сами не заболели?

- Честно говоря, я давно не сдавал тесты, но сильно удивлюсь, если окажется, будто я не перенес коронавирус: в моем окружении его перенесли все. Двое людей погибло: мужчина от ковида и одна девушка, правда, на фоне тяжелой болезни, ковид ускорил уход.

- Что говорят во врачебном сообществе? Что ждать, к чему готовиться?

- По всей видимости, инфекция будет сезонная, хотя у нас нет понимания, как устроен иммунитет и насколько он стоек. Сейчас вся система здравоохранения готовится к переподключению на ковид осенью.

- Если говорить о положительном опыте пандемии. Для многих время самоизоляции стало «Болдинской осенью». У людей был небывалый всплеск творчества. А у вас?

- Нет, я не сказал бы, что на меня подействовало, я всю жизнь во врачебных делах, поэтому привык. Кто-то - не помню, кто - говорил, что у нас сейчас уникальный момент развития человечества: десятки миллионов людей сидят дома и есть ощущение, что они думают. А что, если действительно, думали? Перед людьми встали экзистенциальные вопросы.

- Полагаете, ноосфера улучшилась?

- Почему нет. Другое дело, что встает вопрос, насколько правильно все было сделано. Коронавирус стал историей о ценности человеческой жизни и тут есть двойное дно. Очевидно же, что, борясь за жизни отдельной категории людей, мы подвергли риску жизни других. Сразу возникает мысль: а нужно ли было это делать? В разных странах разные ответы на этот вопрос. Есть, кстати, соображение, что такому малоэффективному поведению властей ряда зарубежных стран во время пандемии поспособствовало движение metoo. Сам факт того, что спустя годы с тебя могут спросить за твои деяния, заставил политиков действовать с оглядкой. Мне кажется, период нашей цивилизованной и относительно спокойной жизни отучил власти принимать жесткие решения. В политическом сообществе еще будет дискуссия на этот счет: эпидемия-то явно не последняя, а оказалось, что необязательно ждать зомби-апокалипсиса, чтобы все растерялись. Достаточно ОРВИ с не такой уж чудовищной смертностью.

ДОСЬЕ "КП"

Алексей Кащеев, врач-нейрохирург Научного центра неврологии, кандидат медицинских наук, Член Всероссийского общества нейрохирургов, Европейского общества нейрохирургов

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