2020-07-21T18:46:40+03:00
Коронавирус Covid-19

Врач-нейрохирург Алексей Кащеев: «После пандемии увеличилось количество пациентов с проблемами суставов»

Известный врач о наплыве пациентов, о том, вернется ли ковид осенью и о роли движения metoo в пандемических вопросах
Евгения КОРОБКОВА
Поделиться:
Все логично: человек больше ест, меньше ходит, не получает вовремя медицинскую помощь.Все логично: человек больше ест, меньше ходит, не получает вовремя медицинскую помощь.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

- Алексей Алексеевич, слышала, что за время пандемии пациентов с заболеваниями суставов стало больше…

- Это правда. Во-первых, у пациентов на фоне коронавируса возникали сопутствующие заболевания, например, воспаления, требующие срочных операций. А во-вторых, поскольку люди засели дома, то обострилось все, что может обостриться. Все логично: человек больше ест, меньше ходит, не получает вовремя медицинскую помощь. Обычно лето - мертвый сезон спинальной хирургии, но сейчас пациентов - тьмы и тьмы. У нас период «чеса».

- Как изменилась ваша жизнь в этот период?

- Минимально. Продолжал работать нейрохирургом. На ковид не переключался, поскольку этого не требовалось. Ездил на работу каждый день: пробок не было, что мне нравилось. Меры соблюдал выборочно. Естественно, не носил перчатки на улице, потому что это идиотизм. Надевал маску, заходя в общественные места, в основном, только для того, чтобы не тревожить персонал.

- Сами не заболели?

- Честно говоря, я давно не сдавал тесты, но сильно удивлюсь, если окажется, будто я не перенес коронавирус: в моем окружении его перенесли все. Двое людей погибло: мужчина от ковида и одна девушка, правда, на фоне тяжелой болезни, ковид ускорил уход.

- Что говорят во врачебном сообществе? Что ждать, к чему готовиться?

- По всей видимости, инфекция будет сезонная, хотя у нас нет понимания, как устроен иммунитет и насколько он стоек. Сейчас вся система здравоохранения готовится к переподключению на ковид осенью.

- Если говорить о положительном опыте пандемии. Для многих время самоизоляции стало «Болдинской осенью». У людей был небывалый всплеск творчества. А у вас?

- Нет, я не сказал бы, что на меня подействовало, я всю жизнь во врачебных делах, поэтому привык. Кто-то - не помню, кто - говорил, что у нас сейчас уникальный момент развития человечества: десятки миллионов людей сидят дома и есть ощущение, что они думают. А что, если действительно, думали? Перед людьми встали экзистенциальные вопросы.

- Полагаете, ноосфера улучшилась?

- Почему нет. Другое дело, что встает вопрос, насколько правильно все было сделано. Коронавирус стал историей о ценности человеческой жизни и тут есть двойное дно. Очевидно же, что, борясь за жизни отдельной категории людей, мы подвергли риску жизни других. Сразу возникает мысль: а нужно ли было это делать? В разных странах разные ответы на этот вопрос. Есть, кстати, соображение, что такому малоэффективному поведению властей ряда зарубежных стран во время пандемии поспособствовало движение metoo. Сам факт того, что спустя годы с тебя могут спросить за твои деяния, заставил политиков действовать с оглядкой. Мне кажется, период нашей цивилизованной и относительно спокойной жизни отучил власти принимать жесткие решения. В политическом сообществе еще будет дискуссия на этот счет: эпидемия-то явно не последняя, а оказалось, что необязательно ждать зомби-апокалипсиса, чтобы все растерялись. Достаточно ОРВИ с не такой уж чудовищной смертностью.

ДОСЬЕ "КП"

Алексей Кащеев, врач-нейрохирург Научного центра неврологии, кандидат медицинских наук, Член Всероссийского общества нейрохирургов, Европейского общества нейрохирургов

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Эпицентр коронавируса переезжает из Москвы в регионы

Риски заражения COVID-19 в России по-прежнему высоки (подробности)

КСТАТИ

Почему коронавирус в Россию завезли из Европы, но смертность у нас в разы ниже, чем в Италии

Профессор Сколтеха Георгий Базыкин рассказал о результатах генетического анализа "российских" коронавирусов (подробности)

В ожидании второй волны коронавируса: сколько нужно спать, как питаться и загорать, чтобы укрепить иммунитет

Врач рассказал, что на самом деле работает, а за что не нужно переплачивать (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Российские ученые впервые получили нейтрализующие коронавирус антитела и рассказали, как это поможет человечеству
В Институте молекулярной и клеточной биологии СО РАН из крови трех переболевших коронавирусом москвичей смогли выделить важные белки, которые помогут создать идеальную вакцину
Новости 24
Ученые создали тест, выявляющий рак за четыре года до его проявления
Экономист оценил предложение не индексировать зарплату чиновникам
Раскрыто настоящее имя террориста, захватившего автобус в Луцке
Прощание с Александром Беляевым пройдет в Москве 23 июля
Будет ли прививка от коронавируса обязательной, рассказал вирусолог
Пайкин - Преемник Дегтярева в думском кабинете: Сейчас Михаилу главное найти слова для жителей Хабаровска
Российских моряков в Греции приговорили к 253 годам колонии
Синоптик рассказал, когда в России закончатся аномальные дожди
Приставы смогут читать переписку коллекторов с должниками
Российские туристы не смогут экономично отдохнуть в Турции в этом году
Михаил Дегтярев оценил возможность своего участия в выборах губернатора
Минобрнауки: Вузы вернутся к традиционной форме обучения 1 сентября
Госдума приняла в первом чтении закон о дистанционной и удаленной работе
На месте захвата автобуса в Луцке прогремели взрывы