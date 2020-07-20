2020-07-20T19:20:47+03:00
Происшествия

Докатились: рязанские чиновники украли у детей спортивную площадку

CК России завершил следствие над бывшим главой Рязани Карабасовым и начальником ЖКХ Ковалевым
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Фото: Олег УКЛАДОВ
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Вот вам и финал новой сказки про приключения в театре Карабаса Барабаса. Бывший глава города Рязани Сергей Карабасов и его подчиненный - начальник управления энергетики и ЖКХ города Рязани Игорь Ковалев - пытались лишить рязанских детей спортивной площадки. Ах, да, в деле также фигурирует коммерсант - гендиректор ООО "Уютный двор 62" Михаил Пузанов.

Вот эти господа попытались превратить Рязань в сказочную Страну Дураков: зарыли бюджетные деньги, но спортивная площадка так и не выросла. На пустые обещания чиновников обратила внимание местная журналистка. Она сообщила о странном поведении чиновников Президенту России на медиафоруме. И тот поручил Следственному комитету вникнуть в ситуацию. Расследование было поручено Главному управлению по расследованию особо важных дел СК России.

- Установлено, что в 2018 году был заключен муниципальный контракт на строительство спортивной площадки между управлением энергетики и ЖКХ города Рязани и ООО "Уютный двор62". Однако на момент подписания акта выполненных работ работы по установке объекта фактически даже не начинались. Несмотря на это, по указанию Карабасова Ковалев подписал акт приема передачи, на основании которого Пузанов необоснованно получил 4,5 миллиона рублей из бюджета. Фигуранты дела обвиняются в совершении растраты бюджетных средств Рязани, - сообщила результаты расследования этого громкого уголовного дела официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Статья предусматривает срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

Материалы дела уже направлены в Генпрокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения казнокрадам, которые пытались обокрасть рязанских детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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