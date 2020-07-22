"Все положительно, хоть и отрицательно": самые странные высказывания кандидатов в президенты США

В США физическое и психическое здоровье руководителей высшего звена - отдельная тема. К ноябрьскому финишу президентской гонки приближаются два по всем меркам пожилых человека - 74-летний Дональд Трамп и 77-летний Джо Байден. Один из них по итогам выборов 4 года будет рулить одной из самых влиятельных мировых держав. В мировой политике каждое слово имеет значение. А Трамп и Байден ошибаются не только в словах, но и в целых фразах. Что это - оговорки или старческое слабоумие? Почти 40% американцев считает, что Байден слабоумен. А клинический психолог Мэри Трамп, племянница действующего президента, в своей только что вышедшей книге ставит родному дяде целую кучу диагнозов.

Мы собрали наиболее странные умозаключения кандидатов в президенты США.

Дональд Трамп, 74 года

- «Кому-то кажется, что у меня короткие пальцы. Но мои пальцы длинные и красивые, как и другие части моего тела. И это задокументировано».

(В одном из интервью.)

- «Мой IQ один из самых высоких - и вы это знаете! Пожалуйста, не чувствуйте себя тупыми или неуверенными в себе, это не ваша вина».

(В собственном твиттер-аккаунте.)

- «Если бы Иванка не была моей дочерью, я бы с ней встречался».

(На телешоу.)

- «Это был плохой, очень плохой торнадо. Высокий такой, насколько можно. Из плохой группы. Что-то невероятное, прямо сила какая-то».

(На пресс-брифинге.)

- «Я видел, что происходит. Но это было совсем не то, что мне говорили. Это было то, что я видел. И это мне не нравилось».

(На американо-китайских переговорах.)

- «Раньше у меня было все хорошо, пока я не решил баллотироваться в политику. Но я думаю, что у меня все в порядке, потому что, насколько мне известно, я - президент Соединенных Штатов, несмотря на то, что другие обо мне говорят»

(На пресс-брифинге.)

- «Люди из штаба Джо Байдена, которые пишут их маленькие пресс-релизы, они довольно умны, достаточно хороши. Не самые лучшие, но они не плохие».

(На пресс-брифинге.)

- «Не хочу рассказывать вам об этом сейчас, но сейчас у нас есть признак того, что мы знаем довольно много. И у нас даже есть несколько хороших идей».

(На пресс-брифинге.)

- «Я сдал положительный тест на отрицательный результат (COVID-19. - Ред.). Я утречком проверил его, все позитивно отлично, то есть получил отрицательный результат. И, в общем, положительно все, хоть и отрицательно».

(На пресс-брифинге.)

- «Я всегда знал, что это действительно пандемия. Я чувствовал, что это будет пандемия, задолго до того, как ее назвали пандемией».

(На пресс-брифинге.)

- «Моя жена говорит, что я - самая большая звезда в мире. И она может просто говорить это потому, что она умная».

(Из интервью журналу GQ.)

- «Два моих самых крупных актива - это то, что я психически стабилен, и то, что с первой попытки стал президентом США».

(Из телеинтервью.)

- «Я никогда раньше не подписывал ничего, начинающегося с буквы Т. Не знаю, смогу ли справиться с этим».

(При подписании указа о триллионных вливаниях в экономику.)

- «Если Джо Байден войдет в Белый дом, то Америка будет принадлежать Китаю, Ирану, Канаде, Мексике. И никакой страны не будет».

(На предвыборном митинге.)

«Почему бы тебе не сказать мне что-нибудь приятное, вместо того чтобы умничать?»Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Джо Байден, 77 лет

«У меня 40 лет опыта. И я собираюсь победить Джо Байдена».

(В эфире телеканала CNBS.)

- «Необходимо поделить всех детей на малообеспеченных и белых. Бедные дети - такие же сообразительные и талантливые, как и белые».

(На заседании Коалиции выходцев из стран Азии и Латинской Америки.)

- «Ты была когда-нибудь на партийном съезде? Нет? Тогда ты лживый пони с собачьей мордой».

(На предвыборном митинге.)

- «Я считаю эти истины очевидными: мужчины и женщины созданы, и вы знаете, что это такое».

(На предвыборном митинге.)

- «Если у вас есть проблема с выбором, за кого вы: за Трампа или меня? - то вы не чернокожий».

(В интервью чернокожему радиожурналисту.)

- «Когда фондовый рынок рухнул, то президент Рузвельт пришел на телевидение и рассказал, что случилось».

(В интервью CBS; крах Уолл-стрит произошел во времена президентства Гувера, телевидения тогда не существовало.)

- «Его мама жила на Лонг-Айленде 10 лет, упокой господь ее душу. Хотя, погоди-ка, она же еще жива!»

(В беседе с премьер-министром Ирландии.)

- «У меня самый лучший рекорд для бегуна. Хотя я имел в виду не тех, кто бегает, а тех, кто убегает».

(На благотворительном обеде.)

- «Нужен отказ от концепции черного сознания, где черное прекрасно. Черная культура должна быть изучена. И надо культурно осознать важность своей собственной идентичности, своей собственной индивидуальности».

(В ходе выступления в сенате.)

- «Если бы я был жуликом, то я был бы таким глупым? Я ценю свои слова превыше всего».

(Из письма в Университет Сиракуз.)

- «Здесь Чак Грэм, сенатор. Встань, Чак, пусть на тебя все посмотрят. О боже, что я такое несу?!»

(На предвыборном митинге, обращаясь к сенатору, прикованному к инвалидному креслу.)

- «Задача номер один для среднего класса - это слово из трех букв - jobs (с англ. - рабочие места)».

(На предвыборном митинге.)

- «Знаете, есть такая ирландская поговорка «Пусть петли нашей дружбы никогда не заржавеют». Для тех, кто не имеет ирландских корней, как вы понимаете, смазка имеет теперь другое значение.

(На обеде с ирландским премьер-министром.)

- «Почему бы тебе не сказать мне что-нибудь приятное, вместо того чтобы умничать?»

(Обращаясь к продавцу мороженого.)

- «Сейчас самое время прислушаться к совету президента Рузвельта: «Говори тихо и обладай информацией». Так вот, я вас заверяю, у меня есть дубинка».

(Из выступления в сенате.)