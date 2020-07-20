Выпускники споткнулись на валентности: Почему школьники жалуются на сложность ЕГЭ по химии

Недавний ЕГЭ по химии вызвал целый скандал в соцсетях. Многие выпускники уходили с экзамена расстроенными: некоторые задачи загнали их в ступор.

- Новых задач не было ни в сборниках по подготовке, ни в справочниках! – возмущаются дети. – Мы, конечно, ожидали, что задания будут сложными. Но с учетом трех месяцев на дистанционке организаторы могли бы пойти навстречу!

Результаты экзамена будут известны только 30 июля. Но недовольные школьники и их родители уже подготовили петицию на сайте Change.org:

«ЕГЭ такого уровня подрывает психику наших детей. Даже преподаватель фармацевтического вуза, с которым занимался мой ребёнок 2 года, не ожидал, что будут настолько сложные задания. Во многих школах не предоставляют соответствующие знания, ДАЖЕ В ХИМИКО-БИОЛОГИЧЕСКИХ КЛАССАХ, а в этом году ученики не посещали школу 3 месяца, помимо этого из-за карантина многие не могли ходить в полной мере к преподавателям по разным причинам (запрет на выход из дома, нехватка средств). На все это закрыли глаза, хотя обещали СНИСХОЖДЕНИЕ ИЗ ЗА ПАНДЕМИИ в этом году» - пишет одна из авторов петиции, Людмила Никифорова (орфография и стилистика сохранены – прим. авт.).

Основные проблемы возникли у детей с задачей №34, в которой требовалось найти разность для валентности атомов двух веществ. При расчетах многие школьники забыли базовое правило, которому учат еще в первые годы обучения – что минус на минус дает плюс, и дали неверные ответы.

Между тем, учителя, хотя и расстроены возникшими сложностями, не считают экзамены этого года слишком трудными. Более того, задачи по химии были заранее выложены в Банк открытых заданий ЕГЭ. Правда, из-за того, что в банк насчитывает тысячи задач, школьники могли пропустить конкретно эти. Разборы отдельных заданий по разным предметам были и на открытых вебинарах с экспертами в официальных пабликах Минпросвещения, и даже транслировались по телевидению в рамках проекта «Моя школа online». А вот в сборниках по самоподготовке к ЕГЭ, которыми завалены все прилавки книжках, нужных задач могло и не быть – просто потому, что пишут их все, кто хочет, и официальные инстанции к ним не имеют ни малейшего отношения.

— Задания в этом году не отличались от прошлогодних кардинально, — уверяет глава Межрегиональной ассоциации учителей и преподавателей химии Людмила Левина. – Задания полностью соответствовали школьной программе. Возможно, некоторые школьники просто рассчитывали на снижение сложности ЕГЭ из-за пандемии коронавируса, но этого не произошло.

О том, что поблажек из-за коронавируса на экзаменах не будет, Рособрнадзор предупреждал еще давно. Дело в том, что сертификаты с баллами ЕГЭ действительны в течение четырех лет, и строгость оценки должна быть одинаковой на протяжении всего этого времени. Иначе выпускники, которым из-за коронавируса поставили завышенные оценки, смогут подать документы в вуз в следующем году и окажутся в более выигрышном положении по сравнению с абитуриентами, которых оценивали по всей строгости.

В нынешней ситуации выпускникам, недовольным задачами, не поможет даже апелляция. Апелляционная комиссия принимает претензии только к проверке заданий – например, если школьник уверен, что ему занизили оценку по одному или нескольким критериям, указанным в кодификаторе к заданиям. А вот претензии к содержанию заданий на апелляцию не пройдут.