Андрей Софонов, управляющий директор Горьковского автозавода: На зарубежных автозаводах уже не вижу различий с нашим производством

За последние годы на Горьковском автозаводе произошли серьезные изменения как в технологическом перевооружении производств, так и в разработке новых продуктов. У руля этих преобразований стоит команда автозаводцев во главе с управляющим директором ГАЗа, директором дивизиона «Легкие коммерческие и легковые автомобили» «Группы ГАЗ» Андреем Софоновым, который прошел вместе с заводом более чем 20-летний путь от слесаря механосборочных работ до руководителя предприятия. О том, что составляет ДНК «Группы ГАЗ», - в интервью «КП».

«ГАЗЕЛИ» РАЗЛЕТАЛИСЬ КАК ГОРЯЧИЕ ПИРОЖКИ

- Андрей Алексеевич, как вы пришли на ГАЗ?

- В начале 90-х в городе Павлово Нижегородской области, где я родился и вырос, было немного заводов, куда стремилась попасть молодежь: либо оборонные «Гидроагрегат» и «Восход», либо Павловский автобусный завод. Это и перспективы развития, и стабильная зарплата. Для меня вопрос с трудоустройством назрел после армии в 1994 году. Устроился на Павловский автобусный завод - не начальником, а простым слесарем на сборочный конвейер, устанавливал тормозную систему.

Через два года мы с супругой и нашим первенцем переехали в Нижний Новгород. Пришло время твердо встать на ноги. К тому времени накопился опыт и пришло понимание, как собираются автомобили и из каких процессов состоят операции, - куда идти, как не на ГАЗ? Пришел в отдел кадров. Единственное подразделение, куда набирали персонал, - производство фургонов «ГАЗель». Тогда на заводе только начинали собирать эту модификацию, машины разлетались как горячие пирожки.

- Какое впечатление произвел тогда ГАЗ?

- Поразили масштабы - с Павловским автобусным не сравнить! Первые роботы и автоматические линии я увидел именно здесь. Устроился на ГАЗе слесарем-инструментальщиком в цех сварки кузовов, работал на самом современном на тот момент оборудовании. После

ПАЗа, где в те времена в основном использовался ручной труд, это было настоящим переворотом сознания. Стало понятно - чтобы развиваться, расти, нужны знания, поэтому пошел учиться на вечернее отделение в Автозаводской высшей школе, филиале Политеха.

Управляющий директор Горьковского автозавода Андрей Софонов. Фото: Михаил Сорокин.

«ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА КОЛЛЕКТИВ - ТЯЖКАЯ НОША»

- Помните дефолт 1998 года? С тех пор ГАЗ переживал не один кризис. Как вы преодолеваете трудности?

- 1998-й не стал для меня стрессом просто потому, что за душой фактически не было ничего, терять было нечего. Ответственность была только за свою семью. Совсем другое дело - кризис 2008 - 2009 годов. Я тогда уже работал в должности технического руководителя сборочно-кузовного производства. Ответственность за коллектив - тяжкая ноша. Но я считаю, что трудности мобилизуют человека и весь коллектив. ГАЗ всегда выходил из кризиса с новым продуктом. Так произошло и в тот период - в 2010 году мы выпустили модернизированное семейство «ГАЗель БИЗНЕС». Запомнилось, как в 2011 - 2012 годах мы запускали сразу несколько контрактных производств: автомобилей «Фольксваген», «Шкода» и «Шевроле», одновременно разрабатывали собственную модель «ГАЗель NEXT».

- Как получилось, что вам предложили возглавить дивизион «Легкие коммерческие и легковые автомобили»?

- В 2018 году мой предшественник, директор дивизиона Павел Середа - профессионал с большой буквы, - решил попробовать себя в другой отрасли и рекомендовал мою кандидатуру на эту должность. Для меня это было крайне неожиданным предложением, если не сказать шоком. Теперь в зоне ответственности не один завод, цеха которого ты изучил вдоль и поперек, а целый бизнес. Масштабы совсем другие: здесь и стратегия, и продажи автомобилей, и производство компонентов на других площадках.

- Как выглядит ваш обычный рабочий день?

- В 6 утра приходят сводки по итогам работы за сутки. Тогда же начинается подготовка к первому оперативному совещанию на гембе (производственная площадка. - Ред.) в 7.30. За это время нужно еще успеть побывать в одном из производственных подразделений, чтобы своими глазами увидеть проблемы и понять, нужна ли помощь в их решении. В моем планировщике расписаны каждые 15 минут. Кажется, что рабочий день не заканчивается никогда! Даже во сне думаешь, как что-нибудь на производстве улучшить (смеется).

Современный ГАЗ - инновационное производство. Сборочные линии роботизированы и требуют от работников высокого профессионализма.

Особый характер

- Работа руководителя связана с частыми командировками. На что обычно обращаете внимание?

- Моя первая иностранная командировка была в феврале 2012 года. Сначала мы с коллегами улетели в Аргентину, чтобы ознакомиться с процессом сварки кузовов Mercedes-Benz Sprinter Classic на местном заводе Daimler, чтобы перенести его на нашу площадку. Затем вернулись в Москву, и сразу вылет с другой группой в Южную Корею по проекту «ГАЗель NEXT». Вместе с партнерами мы вели согласование технологической документации на сварочное оборудование. Обе командировки насыщенные, работа с утра до ночи.

Бросилось в глаза, насколько гибки и мобильны корейцы, как быстро разрабатывают оснастку. Запомнилась унификация, когда в конструкции сварочных кондукторов применяются стандартные элементы, за счет чего можно быстро изготовить любую оснастку. Мы переняли этот опыт, наши узлы проектируются исходя из стандартных, легкодоступных компонентов. Спустя почти десять лет, когда я приезжаю на другие зарубежные предприятия, уже не вижу никаких различий с нашим производством, и это радует.

- Что, на ваш взгляд, главное в «Группе ГАЗ»?

- Производственная система. Это наша ДНК. Все мое развитие связано с ней. Мы добились хороших результатов во внедрении идеалов производственной системы «ГАЗ». Но нельзя на этом останавливаться. Весь мой опыт говорит: любые цели, даже самые сложные, достижимы только благодаря команде. Производство - это не столько про «железо» и технологии, сколько прежде всего про развитие людей.

- Есть ли он, особый автозаводский характер?

- Безусловно. Об этом говорит вера людей в то, что они могут справиться с любой задачей. Этот характер был заложен на ГАЗе исторически, когда в 1930-х годах рабочие возвели завод в рекордные сроки, и когда во время войны с утра до глубокой ночи трудились за станками и смогли восстановить завод после бомбардировки за 100 штурмовых дней и ночей. Это и про запуск в тяжелые 90-е годы нового легкого грузовика, который смог выиграть конкуренцию с иномарками. Все это сформировало авторитет марки «ГАЗ». Этот характер передается из поколения в поколение нашим сотрудникам. Нам ни в коем случае нельзя опускать эту планку.