2020-07-20T20:06:15+03:00
Общество

Умер автор Олимпийского Мишки Виктор Чижиков - художник друзей нашего детства

Знаменитый иллюстратор ушел из жизни в возрасте 84 лет
Андрей ВДОВИН@av_esqспортивный обозреватель
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Автор олимпийского талисмана художник Виктор Александрович Чижиков в 1978 году. Фото: Ун Да-Син Вячеслав/Фотохроника ТАССАвтор олимпийского талисмана художник Виктор Александрович Чижиков в 1978 году. Фото: Ун Да-Син Вячеслав/Фотохроника ТАСС
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Вы помните свою первую полку детских книжек? Тех самых, читаных-перечитанных, с лохматыми корешками и выпадающими страничками? У меня там были и «Чиполино», и «Волшебник изумрудного города», и Барто, и Чуковский и что-то там еще про медведей, зайчат и пионеров. Я вместе с героями этих книжек путешествовал по Дороге, Вымощенной Желтым Кирпичом, сражался с синьором Помидором и радовался, что неосторожному зайцу, который не соблюдает правила дорожного движения, можно пришить ногу. Многие герои этих книжек были моими друзьями детства. И очень многих из них нарисовал Виктор Чижиков.

Сегодня он умер.

Сейчас, в 40-летний юбилей Олимпиады-80, все-все вспомнили, что именно Виктор Чижиков придумал как должен выглядеть Олимпийский Мишка. Огромный симпотяга, сильный и добрый, но при этом и умный, и честный. Такой, с которым действительно было грустно расставаться, отпуская его в тот самый сказочный лес. Виктор Александрович как-то в своих интервью рассказывал, как ему удалось передать всю полноту такого сочетания: наш Мишка смотрит прямо нам в глаза. И тогда в глаза стали смотреть другие талисманы Олимпиад и футбольных чемпионатов мира. Они тоже хотели стать друзьями нашего детства. Но это было уже не то.

Мишка стал мировой знаменитостью. А нам, детям видевшим Олимпаду-80, стало намного сложнее смотреть другие Олимпийские игры. Каждый следующий талисман мы сравнивали с покорившим наши сердца медведем. И привыкали, что некоторые вещи в нашей жизни уже никогда нельзя ни повторить ни вернуть.

А еще Виктор Чижиков всегда рисовал не страшно. И смешно. Его котов, собак и даже преступников было здорово рассматривать. Ловить детали и вместе с его зверями жмуриться от удовольствия… Признайтесь, покупая сейчас книжки для своих детей и внуков, вы ищите на картинках именно таких героев. Чтобы подружить с ними и со своим детством свою семью.

Неповторимый стиль Виктора Чижикова знаком каждому, чье детство пришлось на годы СССР. Иллюстрации предоставлены издательством АСТ

Неповторимый стиль Виктора Чижикова знаком каждому, чье детство пришлось на годы СССР. Иллюстрации предоставлены издательством АСТ

Здесь наверное надо бы рассказать, что Виктор Чижиков родился в Москве в 1935 году. Расписать творческий путь, перечислить «Крокодилы», «Мурзилки», «Веселые Картинки» и все другие журналы и издательства где работал художник, а заодно и набросать все его регалии и звания… Но знаете, лучше не так.

Вы сейчас лучше сделайте вот что. Загляните в «Яндекс» или «Гугл», набейте там в поиске Виктор Чижиков и нажмите на кнопку «картинки». И с вами наверняка тоже произойдет это небольшое чудо. Вы вспомните как в восемь лет боялись зайти вместе с Элли к Великому Гудвину. Как ждали каждый месяц, когда вам в почтовый ящик упадет выписанный родителями специально для вас (да только для вас, и больше не для никого!) журнал «Веселые Картинки». И как вы распутывали свой первый в жизни детектив «Приключения Васи Куролесова»…

Виктор Чижиков на встрече с читателями, 2019 год. Фото предоставлено издательством АСТ

Виктор Чижиков на встрече с читателями, 2019 год. Фото предоставлено издательством АСТ

И за это теплое путешествие вам, Виктор Александрович, тоже больше спасибо.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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