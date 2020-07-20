Умер автор Олимпийского Мишки Виктор Чижиков - художник друзей нашего детства

Вы помните свою первую полку детских книжек? Тех самых, читаных-перечитанных, с лохматыми корешками и выпадающими страничками? У меня там были и «Чиполино», и «Волшебник изумрудного города», и Барто, и Чуковский и что-то там еще про медведей, зайчат и пионеров. Я вместе с героями этих книжек путешествовал по Дороге, Вымощенной Желтым Кирпичом, сражался с синьором Помидором и радовался, что неосторожному зайцу, который не соблюдает правила дорожного движения, можно пришить ногу. Многие герои этих книжек были моими друзьями детства. И очень многих из них нарисовал Виктор Чижиков.

Сегодня он умер.

Сейчас, в 40-летний юбилей Олимпиады-80, все-все вспомнили, что именно Виктор Чижиков придумал как должен выглядеть Олимпийский Мишка. Огромный симпотяга, сильный и добрый, но при этом и умный, и честный. Такой, с которым действительно было грустно расставаться, отпуская его в тот самый сказочный лес. Виктор Александрович как-то в своих интервью рассказывал, как ему удалось передать всю полноту такого сочетания: наш Мишка смотрит прямо нам в глаза. И тогда в глаза стали смотреть другие талисманы Олимпиад и футбольных чемпионатов мира. Они тоже хотели стать друзьями нашего детства. Но это было уже не то.

Мишка стал мировой знаменитостью. А нам, детям видевшим Олимпаду-80, стало намного сложнее смотреть другие Олимпийские игры. Каждый следующий талисман мы сравнивали с покорившим наши сердца медведем. И привыкали, что некоторые вещи в нашей жизни уже никогда нельзя ни повторить ни вернуть.

А еще Виктор Чижиков всегда рисовал не страшно. И смешно. Его котов, собак и даже преступников было здорово рассматривать. Ловить детали и вместе с его зверями жмуриться от удовольствия… Признайтесь, покупая сейчас книжки для своих детей и внуков, вы ищите на картинках именно таких героев. Чтобы подружить с ними и со своим детством свою семью.

Неповторимый стиль Виктора Чижикова знаком каждому, чье детство пришлось на годы СССР. Иллюстрации предоставлены издательством АСТ

Здесь наверное надо бы рассказать, что Виктор Чижиков родился в Москве в 1935 году. Расписать творческий путь, перечислить «Крокодилы», «Мурзилки», «Веселые Картинки» и все другие журналы и издательства где работал художник, а заодно и набросать все его регалии и звания… Но знаете, лучше не так.

Вы сейчас лучше сделайте вот что. Загляните в «Яндекс» или «Гугл», набейте там в поиске Виктор Чижиков и нажмите на кнопку «картинки». И с вами наверняка тоже произойдет это небольшое чудо. Вы вспомните как в восемь лет боялись зайти вместе с Элли к Великому Гудвину. Как ждали каждый месяц, когда вам в почтовый ящик упадет выписанный родителями специально для вас (да только для вас, и больше не для никого!) журнал «Веселые Картинки». И как вы распутывали свой первый в жизни детектив «Приключения Васи Куролесова»…

Виктор Чижиков на встрече с читателями, 2019 год. Фото предоставлено издательством АСТ

И за это теплое путешествие вам, Виктор Александрович, тоже больше спасибо.

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