СК России: Фургал, еще будучи депутатом, отмазывал "братков"

Следственный комитет России выяснил любопытные подробности, которые стали причиной карьерного роста бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Оказывается, он многие годы успешно балансировал между криминальным сообществом региона и местными силовиками. Это позволило ему самому стать авторитетным человеком, а потом и уходить от обвинений в убийствах.

- Восстановлена хронология событий и обстоятельства, связанные с уголовным преследованием Фургала в 2004 году. Следствию стало известно, что после убийства предпринимателя Евгения Зори на первоначальном этапе расследования в качестве подозреваемых задерживались Сергей Фургал и его деловой партнер Николай Мистрюков. Задержание обосновывалось показаниями свидетелей и другими материалами следствия об их причастности к убийству предпринимателя. Однако спустя двое суток после задержания они оба были отпущены на свободу. Уголовное преследование в отношении них было прекращено, - рассказала официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Она отметила, что тогда к такому решению силовики региона пришли из-за "отсутствия достаточных доказательств".

- Вместе с тем, следствию известно, что в то время Фургал, являясь крупным предпринимателем и депутатом, имел возможность оказывать серьезное влияние на отдельных высокопоставленных сотрудников милиции в регионе. Те, в свою очередь, информировали его о предварительном следствии, что позволяло принимать меры к сокрытию его причастности к преступной деятельности. При составлении протокола допроса одного из фигурантов в написании фамилии Фургала по странной случайности была допущена ошибка, - добавила Петренко.

В СК России подчеркнули, что стали известны новые факты давления на лиц, чьи показания в 2004 году имели значение для следствия.

Выяснилось также, что информация об уголовном преследовании Фургала и Мистрюкова не была даже внесена в официальные базы учета!

Следователи планируют изучить все открывшиеся факты уголовного преследования Фургала в 2004 году и дать им правовую оценку. Похоже, это громкое уголовное дело приведет к новым громким расследованиям и отставками уже среди коррумпированных силовиков Хабаровского края и Амурской области.

Напомним, Сергей Фургал занял должность губернатора Хабаровского края два года назад уже довольно состоятельным человеком. В 90-х годах он активно ввозил в Россию китайский ширпотреб, а потом занимался торговлей лесом. Он же контролировал в регионе скупку чермета. Этот бизнес не помешал ему с 2007 по 2018 год быть депутатом Госдумы и пойти на выборы. Все свои убийства он планировал и осуществлял руками "братков", которые состояли в "тимофеевской" преступной группировке.