2020-07-20T21:09:57+03:00
Звезды

Как выглядит Лолита в лосинах и короткой кофте без утягивающего белья

56-летняя певица в очередной раз подтвердила звание женщины без комплексов
Ольга ЛИБГАРДТ
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56-летняя певица в очередной раз подтвердила звание женщины без комплексов56-летняя певица в очередной раз подтвердила звание женщины без комплексовФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Лолита Милявская в минувшие выходные выступила на фестивале в Витебске. За пару часов до концерта 56-летняя появилась на сцене, чтобы отрепетировать номер. И в очередной раз подтвердила звание женщины без комплексов.

Поклонники смогли оценить фигуру Лолиты Милявской без утягивающего белья. Артистка предстала перед публикой в лосинах и короткой кофте. На ногах - кроссовки. Эпатажную певицу тепло встречали присутствующие в зале.

Фото: Алена МАРТЫНОВА

К слову, она в последнее время сбросила более десяти килограммов, сменила прическу и вообще, кажется, переживает свой ренессанс. Уж больно хорошо выглядит звезда. Одни поклонники связывают это с перенесенным стрессом из-за развода с пятым мужем Дмитрием Ивановым. Другие уверены, что артистка прибегла к услугам пластических хирургов.

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В гостях у Ивана, применила костюмчик
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Напомним, в начале мая Лолита Милявская официально развелась с молодым мужем после девяти лет совместной жизни. Их разрыв называют самым громким расставанием нынешнего года. Спортсмен и артистка казались идеальной парой, но в итоге выяснилось, что это была лишь красивая картинка, и разойтись по-хорошему у них не получилось. Исполнительница отмечала, что решение расстаться принял ее молодой супруг. Именно он, к слову, подал заявление о разводе. Позже Лолита обратилась в суд с требованием признать ее брак с Ивановым фиктивным.

Спортсмен обиды на бывшую не держит. "Разрыв любых отношений - это не хорошо, распадается семья. К сожалению, виноваты в этом оба", - делился Дмитрий. Он утверждает, что их с Лолитой любовь просто исчерпала себя. Иванов не скрывал, несмотря на весь негатив, что обрушился на него в связи с расставанием с певицей, он чувствует себя счастливым.

Лолита показала, как поёт вживую.Алена МАРТЫНОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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