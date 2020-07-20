Как выглядит Лолита в лосинах и короткой кофте без утягивающего белья

Лолита Милявская в минувшие выходные выступила на фестивале в Витебске. За пару часов до концерта 56-летняя появилась на сцене, чтобы отрепетировать номер. И в очередной раз подтвердила звание женщины без комплексов.

Поклонники смогли оценить фигуру Лолиты Милявской без утягивающего белья. Артистка предстала перед публикой в лосинах и короткой кофте. На ногах - кроссовки. Эпатажную певицу тепло встречали присутствующие в зале.

К слову, она в последнее время сбросила более десяти килограммов, сменила прическу и вообще, кажется, переживает свой ренессанс. Уж больно хорошо выглядит звезда. Одни поклонники связывают это с перенесенным стрессом из-за развода с пятым мужем Дмитрием Ивановым. Другие уверены, что артистка прибегла к услугам пластических хирургов.

lolitamilyavskaya В гостях у Ивана, применила костюмчик

Напомним, в начале мая Лолита Милявская официально развелась с молодым мужем после девяти лет совместной жизни. Их разрыв называют самым громким расставанием нынешнего года. Спортсмен и артистка казались идеальной парой, но в итоге выяснилось, что это была лишь красивая картинка, и разойтись по-хорошему у них не получилось. Исполнительница отмечала, что решение расстаться принял ее молодой супруг. Именно он, к слову, подал заявление о разводе. Позже Лолита обратилась в суд с требованием признать ее брак с Ивановым фиктивным.

Спортсмен обиды на бывшую не держит. "Разрыв любых отношений - это не хорошо, распадается семья. К сожалению, виноваты в этом оба", - делился Дмитрий. Он утверждает, что их с Лолитой любовь просто исчерпала себя. Иванов не скрывал, несмотря на весь негатив, что обрушился на него в связи с расставанием с певицей, он чувствует себя счастливым.