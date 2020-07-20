"Осталось еще две недели". Дочь Этери Тутберидзе показала последствия тяжелой травмы перед сезоном

17-летняя фигуристка Диана Дэвис, которая является родной дочкой известного тренера Этери Тутберидзе, как оказалось, готовится к предстоящему сезону в очень сложном положении. В прошлом сезоне она перешла к тренеру Игорю Шпильбанду. И в паре с Глебом Смолкиным, сыном известного актера Бориса Смолкина, добилась лучшего результата в карьере - вышла в финал серии Гран-При среди юниоров.

Однако же сегодня, 20 июля, Диана выложила у себя в Инстаграме фотографию, на которой она - в защитной лангетке на ноге. И у спортсменки - тяжелая травма перед стартом сезона.

- Вот уже 4 недели, как я в гипсе. Осталось ещё две. Мы пропустим прокаты, но будем готовиться к сезону, - пишет у себя в личном Инстаграме фигуристка.

И в подписи к своей фотографии Диана Дэвис добавила хэштег, который пояснил, что у нее конкретно - "#перелом". Фигуристка, как видим, настроена готовиться дальше к своему сезону.

di__davis Фото фигуристки Дианы Дэвис

Лучшие результаты Дианы Дэвис - бронзовая медаль на чемпионате России. Помимо этого она в паре со Смолкиным дважды бла второй на серии этапов Гран-При среди юниоров в сезоне 2019/2020 годов.