«Вся семья заразилась коронавирусом»: от чего умер отец Оскара Кучеры

Кинорежиссёр и мультипликатор, «папа» мультяшного Незнайки в этом году дважды попадал в больницу, и оба раза диагнозы не разглашались. Известно, что Боголюбов давно страдал от хронических болезней, перенёс несколько операций, да и возраст давал о себе знать. Но несмотря на слабое здоровье режиссёра, его семья до последнего надеялась на чудо.

Последний раз госпитализировали Боголюбова еще в июне, а неделю назад стало известно, что у пациента подозревают COVID-19. Как сообщал «Пятый канал», у режиссера взяли все необходимые анализы и перевели его в специализированную клинику для больных коронавирусом. Оскар Кучера о состоянии отца не распространялся, ограничившись фразой «чувствует себя хорошо».

Между тем, сам актёр переболел COVID-19 ещё в майские праздники.

- Я и вся моя семья на себе испытали, что такое коронавирус, - рассказывал тогда Кучера в интервью Радио «КП», не уточнив, о ком из близких идёт речь (в третьем браке телеведущий воспитывает четверых детей). - Семья перенесла легко, а я шесть дней лежал с температурой, потом еще неделю отходил. И до сих пор периодически тяжеловато полной грудью вдохнуть.

- Одного не могу понять - так вышло, что с нами в доме было очень большое количество родственников. Ни один из них не заболел, - добавил тогда Кучера, ещё не зная, что через несколько дней его отец попадёт в больницу и из неё уже не выйдет...

Свою утрату Оскар Кучера не комментирует. «Простите, сейчас не до того», - ответил ведущий на звонок kp.ru. Но в своих интервью он не раз повторял, что отец - его лучший друг, а самое яркое воспоминание в жизни - один-единственный день на съёмках «Батальонов», где маленький Оскар сыграл в массовке.

Актер, телеведущий Оскар Кучера.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

- Как сейчас помню: за нами приехала машина, в которой на переднем сиденье сидел Олег Ефремов. Он был с пакетом конфет-карамелек, потому что бросил курить в тот момент, - делился Кучера. - Но не бросил все остальное, поэтому поездка была очень весёлой - он ел карамельки и учил меня ругаться. А я на повороте чуть не выпал из машины, потому что дверь оказалась не закрыта - отец меня буквально поймал.

Именно отец-режиссёр придумал для сына звучное имя-бренд Оскар Кучера (настоящее имя актёра - Евгений Боголюбов), соединив имя родственника-француза и девичью фамилию жены. И для режиссёра именно Оскар стал главным проектом в жизни.

- Я понимаю, что никогда не смогу достичь уровня отца. Все мои поступления в театральный институт, стихи, проза - это все исходило от папы, - признавался в интервью Оскар Кучера.

ЗВОНОК КОЛЛЕГЕ

В далёком 1984 году вместе с Олегом Ефремовым и Николаем Караченцовым в ленте «Батальоны просят огня» играл молодой Александр Збруев. Но, как выяснилось, с режиссёром Боголюбовым он не знаком.

Александр Збруев в фильме "Батальоны просят огня".

- Мы лишь однажды виделись на съёмочной площадке и почти не общались, - рассказал kp.ru артист. - Боголюбов начинал снимать эту картину, но потом ее перехватил Владимир Чеботарев (в титрах и других источниках до сих пор указаны два режиссёра. - Ред.). Там была сложная история, какой-то конфликт. Я не вдавался в подробности, потому что появился на площадке, когда над фильмом уже работал Чеботарёв. Он ведь прошёл всю войну, был ранен. Также как и автор сценария Юрий Бондарев. Видимо, они друг друга понимали.