"Ты просто ставишь точку на своей жизни": актер Сергей Белоголовцев воспитывает сына с ДЦП

Актер и телеведущий Сергей Белоголовцев - многодетный отец. Уже более 30 лет артист состоит в браке с женой Натальей. Пара вырастила троих сыновей - 33-летнего Никиту и 32-летних близнецов Александра и Евгения. Последнему при рождении был поставлен диагноз ДЦП.

Сергей Белоголовцев впервые стал отцом в 24 года. Тогда он только начинал карьеру актера и практически не видел близких, постоянно пропадая на съемках. Но настоящее испытание ожидало супругов впереди. Через полтора года после появления на свет первенца Никиты родились близнецы Саша и Женя. Евгений нуждался в особом уходе из-за тяжелой болезни. А это требовало немалых средств.

Родители Сергея помогали его жене с мальчиками. Сам Белоголовцев признался, что ничего не помнит о детстве отпрысков, потому что целыми днями работал, чтобы прокормить близких.

sergey_belogolo Ну что, ребят, как вам этот господинчик? Ну чисто, Владимир Березин. Обозреватель новостей собственной жизни!

Сергей вспомнил, что они с супругой не афишировали болезнь Жени. Хотя и не делали тайну - водили мальчика в обычную школу, а также на различные секции и кружки. "У Женьки сохранный мозг. Ему как будто одновременно и 10, и 30 лет. Он нормально общается. Конечно, у него нет друзей среди здоровых, но ему хватает братьев", - поведал Сергей в эфире YouTube-шоу "Почему я?".

Белоголовцев всегда поощрял стремление сына к творчеству. Молодой человек даже закончил актерские курсы. Несколько лет назад Евгений работал на телевидении - он вел небольшую рубрику новостей на одном из телеканалов.

sergey_belogolo Сергей Белоголовцев с сыновьями Женей и Сашей

Отцу отрадно, что Женя вырос весьма разносторонней личностью. Однако Белоголовцев понимает, что такой случай - это долгие годы труда всей семьи. "Нельзя никого осуждать за желание отказаться от такого ребенка. Это адский труд - особенно в нашей стране. Ты просто ставишь точку на своей жизни. Она больше не будет легкой и веселой", - откровенничает артист.

Воспитывающий сына с ДЦП Белоголовцев заявил, что запретил бы людям моложе 30 лет иметь детей. "Я бы федеральным законом запретил детям до 30 лет рожать детей", - пошутил актер.

Артист рассказал, что по сей день испытывает чувство вины, потому что мало уделял внимание своим наследникам. Также Белоголовцев выразил благодарность жене и родителям за то, что они верили в него и поддерживали. "Настолько хотелось заниматься творчеством, что, вполне возможно, если бы не сделал этого тогда, то моя жизнь и жизнь моей семьи не была бы такой счастливой", - резюмировал Сергей.