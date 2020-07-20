2020-07-20T23:13:07+03:00
Звезды

"Ты просто ставишь точку на своей жизни": актер Сергей Белоголовцев воспитывает сына с ДЦП

56-летний артист прославился благодаря шоу "ОСП-студия" и "33 квадратных метра"
Ольга ЛИБГАРДТ
Поделиться:
56-летний артист прославился благодаря шоу "ОСП-студия" и "33 квадратных метра"56-летний артист прославился благодаря шоу "ОСП-студия" и "33 квадратных метра"Фото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Актер и телеведущий Сергей Белоголовцев - многодетный отец. Уже более 30 лет артист состоит в браке с женой Натальей. Пара вырастила троих сыновей - 33-летнего Никиту и 32-летних близнецов Александра и Евгения. Последнему при рождении был поставлен диагноз ДЦП.

Сергей Белоголовцев впервые стал отцом в 24 года. Тогда он только начинал карьеру актера и практически не видел близких, постоянно пропадая на съемках. Но настоящее испытание ожидало супругов впереди. Через полтора года после появления на свет первенца Никиты родились близнецы Саша и Женя. Евгений нуждался в особом уходе из-за тяжелой болезни. А это требовало немалых средств.

Родители Сергея помогали его жене с мальчиками. Сам Белоголовцев признался, что ничего не помнит о детстве отпрысков, потому что целыми днями работал, чтобы прокормить близких.

sergey_belogolosergey_belogolo
Ну что, ребят, как вам этот господинчик? Ну чисто, Владимир Березин. Обозреватель новостей собственной жизни!
2117 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Сергей вспомнил, что они с супругой не афишировали болезнь Жени. Хотя и не делали тайну - водили мальчика в обычную школу, а также на различные секции и кружки. "У Женьки сохранный мозг. Ему как будто одновременно и 10, и 30 лет. Он нормально общается. Конечно, у него нет друзей среди здоровых, но ему хватает братьев", - поведал Сергей в эфире YouTube-шоу "Почему я?".

Белоголовцев всегда поощрял стремление сына к творчеству. Молодой человек даже закончил актерские курсы. Несколько лет назад Евгений работал на телевидении - он вел небольшую рубрику новостей на одном из телеканалов.

sergey_belogolosergey_belogolo
Сергей Белоголовцев с сыновьями Женей и Сашей
2674 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Отцу отрадно, что Женя вырос весьма разносторонней личностью. Однако Белоголовцев понимает, что такой случай - это долгие годы труда всей семьи. "Нельзя никого осуждать за желание отказаться от такого ребенка. Это адский труд - особенно в нашей стране. Ты просто ставишь точку на своей жизни. Она больше не будет легкой и веселой", - откровенничает артист.

Воспитывающий сына с ДЦП Белоголовцев заявил, что запретил бы людям моложе 30 лет иметь детей. "Я бы федеральным законом запретил детям до 30 лет рожать детей", - пошутил актер.

Артист рассказал, что по сей день испытывает чувство вины, потому что мало уделял внимание своим наследникам. Также Белоголовцев выразил благодарность жене и родителям за то, что они верили в него и поддерживали. "Настолько хотелось заниматься творчеством, что, вполне возможно, если бы не сделал этого тогда, то моя жизнь и жизнь моей семьи не была бы такой счастливой", - резюмировал Сергей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Борис Гребенщиков: «Учиться отказываться от вожделения, гнева и жадности - работа на всю жизнь. И работа очень интересная»
Знаменитый музыкант перевел на русский язык один из главных религиозных текстов в истории - «Бхагавад-гиту» и рассказал об этом в интервью kp.ru
Новости 24
Минобороны Сирии обвинило Израиль в ракетном обстреле Дамаска
Экспертиза подтвердила подлинность останков царской семьи Романовых
В Мексике взорвался трубопровод Pemex, пострадали пять человек
За сутки в Москве скончались 17 пациентов с коронавирусом
Самолет управления по борьбе с наркопреступностью США совершил жесткую посадку в Колумбии
Трамп заявил, что криминальная ситуация в Чикаго "хуже, чем в Афганистане"
Сирийские ПВО открыли огонь по целям в небе Дамаска
Генералу Мельникову предъявили новое обвинение - попытка взятки в 100 миллионов рублей
За угрозы при взыскании долгов хотят ввести штрафы до 500 тысяч рублей
Во Франции приступили к расшифровке самописцев сбитого в Иране украинского Boeing
Названа страна, которая выйдет из пандемии коронавируса победителем
В МИД подтвердили похищение семи россиян с танкера в Гвинейском заливе
Полицейские задержали наркоторговцев благодаря боевику "Джон Уик"
Канье Уэст предложил рэперу Jay-Z стать кандидатом на пост вице-президента США
На пляжах Израиля появятся спасатели с искусственным интеллектом
Акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2020» завершилась в Республике Коми
Британия вышла из соглашения об экстрадиции с Гонконгом
Суд оштрафовал схимонаха Сергия по делу о возбуждении ненависти на 18 тысяч рублей
Захарова пообещала "что-нибудь придумать" в ответ на санкции США в отношении Кадырова