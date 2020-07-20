2020-07-20T22:08:54+03:00
Общество

Два новых водовода в Самаре построят до 2024 года

Они обеспечат чистой водопроводной водой Куйбышевский район города
Анна ГЛАДКИХ
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В ближайшее время проектировщики начнут разрабатывать проект сразу двух новых водоводов, диаметром 1 000 мм. Каждый из новых водоводов будет протяженностью 7 км.

Необходимость в строительстве нового водовода возникла в связи с тем, что сейчас водопроводная вода для жителей Куйбышевского района Самары и части Волжского района области подается из подземных источников. Эта вода содержит большое количество солей. Конечно, прежде, чем эта вода попадает в водопровод, она проходит очистку на насосно-фильтровальной станции №3, однако это не позволяет очистить ее до нормативных показателей мягкости.

Региональные и городские власти, совместно со специалистами ООО «РКС-Самара», рассмотрели все возможные варианты и выбрали наиболее подходящий способ решения этой проблемы.

Как уточнили в ООО «РКС-Самара», водоснабжение Куйбышевского района Самары и части Волжского района Самарской области будет осуществляться с помощью водоводов с расположенной на Волге насосно-фильтровальной станции №1. Планируется, что работы завершатся уже до конца 2023 года.

Сейчас подрядчики уже проводят предпроектное обследование. Они определят трассу, по которой будет проходить основной и дублирующий водоводы. Разработка самого проекта начнется уже этой осенью. Общая стоимость проекта составляет более 2 млрд. руб. Эти деньги поступят из бюджетов различных уровней и внебюджетных источников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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