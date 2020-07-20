Раненый зверь - всегда опасен. Почему "Уфа", лишившись шансов на еврокубки, должна победить "Арсенал"

Вплоть до предпоследнего тура футбольный клуб "Уфа", который "делегировал" в столичный "Спартак" своего гендиректора, лидировал в гонке за шестое место. Оно в теории может дать право сыграть в еврокубках на будущий сезон.

Однако после того, как команда Вадима Евсеева проиграла "Динамо" 1:3, то выбыла из этого "состязания". Так что поединок против "Арсенала" на своем поле - тест на класс. Туляки перед последней игрой в сезоне выше уфимцев на одну строчку в таблице за счет большего числа побед.

При этом, у этих двух команд довольно интересная статистика противостояний. Начиная с сезона 2014/2015 годов эти команды регулярно отвечали на поражения друг от друга. О чем говорит общая статистика противостояний уфимцев и туляков - по 4 победы на брата и 1 ничья за шесть лет противостояний.

Так что "Уфа" Вадима Евсеева из-за поражения от "Динамо" в прошлой игре должна "взбодриться" и одержать победу над "Арсеналом". И таким образом взять реванш за порежение в поединке первого круга 11 августа 2019 года. Тогда в Туле башкирский клуб проиграл 0:1. И выиграв у "Арсенала", таким образом, оказаться выше них в итоговой таблице сезона.

Прогноз на матч Уфа - Арсенал 22 июля 2020: Победа "Уфы" с разницей в один мяч.