«Вода России – Вода Победы»: Продолжается прием работ на фотоконкурс Минприроды

В разгаре прием работ на фотоконкурс «Вода России – Вода Победы», проводящийся Минприроды России в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Цель конкурса - обратить внимание на роль водных ресурсов в нашей жизни, посмотреть на них через призму Великой Победы, понять, что даже самый малый водный объект приносит пользу, а, следовательно, достоин бережного к себе отношения.

По словам директора ФГБУ «Центр развития ВХК» Минприроды Сергея Будилина, конкурс - возможность каждого вспомнить о малоизвестных фактах на фронте и в тылу и рассказать о них в онлайн формате.

- В России нет ни одной семьи, которую бы не затронула Великая Отечественная война – практически каждый живущий в то непростое время либо воевал, либо ковал Победу в тылу на трудовых фронтах. Но то же самое мы можем сказать и о воде России. Все помнят о сражениях на берегах Волги и Дона, о дороге жизни по Ладоге и кующей победу Магнитке, но кроме этих громких историй есть огромное количество малоизвестных фактов и событий на фронте и в тылу, связанных с ходом Великой Отечественной войны. Мы предлагаем найти, вспомнить и рассказать о них в удобном формате фотоконкурса «Вода России – Вода Победы», – отметил Сергей Будилин.

В составе конкурса три номинации: «Реки Победы», «Тыл – фронту» и «75 лет спустя». К участию принимаются фотографии водных объектов и гидротехнических сооружений России вместе с небольшими историями о связанных с ними событиями Великой Отечественной войны, на фронте или в тылу. Приветствуется сравнение изображений на архивных снимках и сейчас.

Оценивать работы будет специальное жюри из представителей Минприроды РФ и ФЦП «Вода России». Среди призов – планшетные компьютеры и экшн-камеры.

Для участия в конкурсе необходимо загрузить свою фотографию и историю на официальном сайте Научно-популярной энциклопедии «Вода России», созданной в рамках реализации Федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации на 2012–2020 гг.».

К участию в конкурсе уже подано более 100 работ. Подать заявку можно до 31 августа, победители будут определены 10 сентября 2020 года.

Напомним, одна из старейших действующих гидроэлектростанций России Волховская ГЭС во время Великой Отечественной войны снабжала электроэнергией блокадный Ленинград через электрический кабель, проложенный по дну Ладожского озера.