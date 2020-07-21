«У Михаила Ефремова был прекрасный семейный доктор»: почему у жены не получилось спасти актёра от пьянства

Суд над Михаилом Ефремовым, совершившим смертельное ДТП, начнется в августе. Пока артист под домашним арестом, и друзья всю информацию о состоянии Михаила Ефремова получают от его жены Софьи Кругликовой. Под домашним арестом ему разрешено общаться со следователем, адвокатом, детьми и женой. У Кругликовой и Ефремова трое несовершеннолетних детей – 16-летняя Вера, 13-летняя Надя и 10-летний Борис. Софья как могла спасала Ефремова все годы их совместной жизни, но последнее время она с детьми самоизолировалась в загородном доме, а глава семейства неконтролируемо несся по наклонной.

49-летняя Софья Кругликова и 56-летний Михаил Ефремов официально поженились, когда должен был родиться их третий ребенок – до этого времени не находили. А всего лишь 4 года назад Михаил и Софья венчались в храме Софии Премудрости Божией. Венчание проходило в день почитания иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша», этой чудотворной иконе молятся, чтобы избавиться от алкогольной и наркотической зависимости. Правда последнее время Ефремов в церковь ходил не часто, не исповедовался, из-за чего Софья переживала очень – она водит детей в храм каждое воскресенье. Однако перед чужими всегда мужа защищала: мол, наедине с самим собой Миша каялся.

Софья как могла спасала Ефремова все годы их совместной жизниФото: GLOBAL LOOK PRESS

Сейчас круг общения Михаила Ефремова ограничен женой и детьми. Самый старший сын Ефремова Никита недавно вернулся из отпуска, навестил отца. Софья часто подчеркивала, что муж ее отличался тем, что помогал все своим детям и даже бывшим женам. Ну а выпивку называла «страданием», как могла стремилась все это предотвратить. Порой оправдывала: работает много, эмоциональное напряжение снимает.

Друг семьи рассказывает нам: «Был период Софья взялась за Мишу круто – у них семейный врач кандидат медицинских наук, очень хороший доктор. Следили за здоровьем. Но взрослого человека разве заставишь ЗОЖ соблюдать если он не хочет. А вот Софья с детьми то на раздельном питании, то закаляются». Она и его то в бассейн, то в спортклуб заставляла ходить, были времена при ней Миша пить боялся.

В быту Ефремов был не организован: днем спал, учил роли, громко включал телевизор. Поэтому в квартире жена поставила двери со звукоизоляцией. Теперь режим вынужденно наладился, вот только курит по-прежнему в кабинете. Ну а по дому он никогда не мог «гвоздь забить». Софью в свое время он завоевал другим — своим напором и настойчивостью, веселым нравом, грустными глазами и любовью.

Вот как вспоминает начало их истории любви друг семьи: «Тогда карьера у Софьи только начиналась – она работала звукорежиссером в Центральном Доме актера, после работы, ближе к полуночи шла с коллегами ужинать в клуб «Маяк», что располагался неподалеку. Там частенько веселился с компанией Михаил Ефремов, артист положил глаз на Софью и звал сыграть в нарды или на бильярде. Никаких отношений не было, но в свой день рождения, там в «Маяке», Ефремов подошел к Кругликовой и сказал: «Ты за меня замуж выйдешь?» Софья ответила «да». После чего ухаживания Михаила Олеговича приняли новый более настойчивый оборот. Но пикантность ситуации добавлял тот факт, что Кругликова была замужем за очень красивым и очень успешным французом. Парень трудился программистом – Софья моталась к нему во Францию, но так и не решилась на переезд. А когда ее взял в оборот Ефремов – разрушила трехлетний брак с французом ради артиста с репутацией мажора».

Михаил Ефремов и Софья Кругликова в начале отношений обменивались телефонами, чтобы отвечать на звонки друг друга. И вот теперь Софья вновь отвечает на звонки друзей мужа.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Говорят, что в начале совместной жизни Ефремов и Кругликова обменивались телефонами – отвечали на звонки и сообщения друг друга. Так демонстрировали наивысшую степень доверия. Теперь Софья вновь отвечает на звонки друзей Михаила – только уже вынужденно, рассказывает о самочувствии мужа, принимает слова поддержки и обещания помощи семье если срок будет реальным.

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