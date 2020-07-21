2020-07-21T09:32:53+03:00
Звезды

“Киркоров придумал это шоу, чтобы я убился”: Ивлеева втянула Баскова в опасную аферу

Певец стал гостем нового шоу блогера
Мария РЕМИЗОВА@Maria_Remizova
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Ивлеева предложила Баскову исполнить опасное сальто за деньги.Ивлеева предложила Баскову исполнить опасное сальто за деньги.Фото: Борис КУДРЯВОВ
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На карантине Настя Ивлеева, как оказалось, не только круглосуточно пропадала в прямых эфирах в Инстаграме, но и придумала новое ютуб-шоу «ЗБС — Звезды, бабки, ставки». По сценарию, зрители присылают Насте забавные челленджи, которые должна повторить ведущая и ее гость. Если звёзды справляются с заданием, денежные ставки, которые они делали в начале раунда, остаются в их «банке». Конечно же, как в старину, в трёхлитровой. Если артисты терпят фиаско, то купюры отправляются зрителю.

Первым гостем шоу стал Николай Басков. И, судя по ошарашенному взгляду «золотого голоса», были моменты, когда Коля пожалел, что забрёл в гости к Ивлеевой.

Блогер Настя Ивлеева придумала опасное шоу для звезд Фото: Борис КУДРЯВОВ

Блогер Настя Ивлеева придумала опасное шоу для звездФото: Борис КУДРЯВОВ

Например, когда Баскову было предложено за 13 тысяч рублей сделать серию сальто с надувным мячом.

-Ты хочешь, чтобы я убился? - спросил у ведущей Николай. - За такие копейки такие риски...У меня такое ощущение, что Киркоров придумал это шоу, чтобы я убился здесь, - засмеялся артист.

Но от опасного сальто в последний момент все-таки решил поберечься, мол, ему не 20 лет, как зрительнице, придумавшей этот челлендж.

В ходе шоу Ивлеева, видимо для храбрости, то и дело подливала трезвеннику Баскову какого-то зелья. В результате Коля решился-таки на парочку экстремальных конкурсов. Ну и в финале шоу, как известно, подарил раковину маме Ивлеевой.

Ведущая же, в свою очередь, успокоила Колю, мол, ее мать не задержится в квартире без раковины, поскольку Настя планирует купить для родительницы дом.

marinanaumova73marinanaumova73
Ивлеева втянула Баскова в опасную аферу
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ИСТОЧНИК KP.RU

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