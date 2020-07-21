Новый НЭП, план Маршалла или послевоенная пятилетка: как Россия будет выходить из коронакризиса
ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ИЛИ КАБИНЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОРЫВА
Первые полгода своей работы правительство Михаила Мишустина было вынуждено заниматься антикризисным управлением. Однако создавалось оно не для этого, и полностью проявить свой потенциал в качестве менеджеров новой формации и новой цифровой культуры у него еще не было шансов, пишут авторы доклада «Полгода правительства Мишустина» из коммуникационного агентства «Минченко консалтинг».
В оценках правительства сейчас преобладают три точки зрения, отмечают аналитики.
1. Техническое правительство – такой точки зрения придерживаются большинство опрошенных экспертов.
2. Правительство одного вопроса – цифровизации сферы управления.
3. Правительство экономического прорыва.
НЕФТЬ, ВИРУС И БОЛЬНИЧНЫЙ
За шесть месяцев кабинет министров прошел через три кризисные ситуации: падение нефтяных цен, болезнь Михаила Мишустина и собственно пандемия коронавируса. При этом рейтинг работы правительства и самого премьера оставался стабильным и даже немного улучшался (40% и 44% соответственно по последним замерам ВЦИОМ).
«С точки зрения общественного мнения у Мишустина есть два ключевых преимущества – отсутствие провалов вследствие непродолжительного нахождения на посту премьера и образ политика-технократа», - замечают авторы доклада.
Кабинет Мишустина столкнулся с тремя кризисными ситуациями в первые полгода своей работыФото: GLOBAL LOOK PRESS
КАКИЕ ЕСТЬ СЦЕНАРИИ
Относительно дальнейшего развития ситуации эксперты «Минченко консалтинг» выделяют три основных сценария, для которых они нашли параллели в истории.
1. «Послевоенная пятилетка». Включает в себя развитие стратегических отраслей, поддержку мегапроектов, мобилизацию внутренних ресурсов.
По сути, этот сценарий подразумевает активное исполнение нацпроектов, в том числе реализацию таких глобальных транспортных коридоров, как Северный морской путь, поддержку нефтегазового, аграрного и цифрового сектора, а также строительства.
Эксперты считают этот сценарий наиболее вероятным.
2. Новый НЭП. Включает в себя всеобщую цифровизацию, свободное развитие в нестратегических отраслях, снижение налогов и ставок по кредитам.
Этот сценарий не исключает совмещения с «послевоенной пятилеткой». Если главные денежные вливания будут идти в большие инфраструктурные проекты и там же будет осуществляться максимальный государственный контроль, то для малого и среднего бизнеса условия могут быть максимально либерализованы, посредством регуляторной гильотины будут сняты излишние административные барьеры, а через специальные налоговые режимы (как для самозанятых) будут закрыты вопросы с безработицей в стране.
Вероятность реализации этого сценария – средняя.
Возможно, россиян ждет "послевоенная пятилетка"Фото: Иван МАКЕЕВ
3. «План Маршалла». Включает в себя денежные займы на внешнем рынке для восстановления экономики, но при этом включение в орбиту одной из свердержав.
Очевидно, авторы доклады имеют в виду сценарий с получением крупных кредитов от Китая, тем более что Пекин активно использует эту практику для расширения своего влияния в Азии, Африке и Южной Европе. Однако нужно помнить, что ценой может стать частичная потеря суверенитета. Как в случае с реальным «Планом Маршалла», когда западноевропейские государства смогли при помощи американских денег восстановить экономику после Второй Мировой войны и повысить уровень жизни, но на десятилетия стали сателлитами США в международной политике.
Для нынешней России авторы доклада считают этот сценарий наименее вероятным.
ИСТОЧНИК KP.RU